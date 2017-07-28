28.07.2017 17:44:44

Feci kazada ölü sayısı 4'e yükseldi

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ayşe Güvel, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada ölü sayısı 4'e yükseldi.



Kaza, saat 15.30 sıralarında Elbistan-Çoğulhan karayolunun 12. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre, mahalle içinden Elbistan-Çoğulhan karayoluna çıkış yapmak isteyen Yusuf Güvel'in kullandığı 40 LE 743 plakalı otomobille, Çoğulhan'dan Elbistan istikametine ilerleyen B.G. yönetimindeki 06 V 3795 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yol kenarına savrulan ve yan yatarak tel örgülere takılan otomobil, kağıt gibi ezildi. Tavan kısmı tamamen çöken ve hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Güvel ile Mustafa Erdoğan ve Celal Küçük araç içerisinde sıkışarak yaşamını yitirdi. Can pazarının yaşandığı olayda aynı araçtaki Ayşe Güvel ve Bekir Küçük ise yaralandı. Araçta sıkışan yaralılara ilk müdahale çevreden yetişen vatandaşlar tarafından yapıldı. Olay mahalline çağrılan itfaiye ekipleri, Güvel ve Küçük'ü sıkıştıkları yerden çıkardı. 112 Acil Servis ambulansları ile Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ayşe Güvel, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada ölü sayısı 4'e yükseldi.