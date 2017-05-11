11.05.2017 19:45:14

FBI Başkanı kovulduğunu televizyondan öğrendi

Haberleri gören başkanın bunları şaka zannederek güldüğü ve salondakilere 'iyi şaka' dediği ifade edildi.

New York Times'ın haberine göre Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Başkanı James Comey, Los Angeles'ta FBI çalışanlarına bir konuşma yaparken kovulduğunu öğrendi.

Gazete konuşmanın gerçekleştiği sırada salondaki televizyon ekranlarına Comey'nin kovulduğuna dair haberlerin yansıdığını yazdı.

Haberleri gören Comey şaka zannederek güldü ve salondakilere 'iyi şaka' dedi ancak daha sonra ekibi kendisine bunun gerçek olduğu bilgisini verdi.

Aynı sırada Donald Trump'ın eski koruması olan ve şimdi Başkan'ın Oval Ofis'le ilgili işlerine bakan Keith Schiller, Comey'nin kovulduğunu belirten mektubu elle ulaştırdı.

Konuyla ilgili bilgi veren bir FBI ajanı Comey'nin kovulduğu haberi karşısında oldukça şaşırdığını söyledi.