24.02.2017 19:47:42

Fazla vergiler geri ödenecek

Kuzey Avrupa ülkelerinden İsveç`te, kişiler ve şirketlerin ödediği fazla vergiler hükümeti zor durumda bıraktı.

Kuzey Avrupa ülkelerinden İsveç, sıra dışı bir ekonomik problemle karşı karşıya gibi görünüyor. 2016 bütçesi fazla veren ülkede hükümet, kişilerden ve şirketlerden topladığı vergilerin bir kısmını iade edecek.

BÜTÇE 9,5 MİLYAR DOLAR FAZLA VERDİ

Çarşamba günü hükümet tarafından yayınlanan rapora göre; İsveç bütçesi 2016 yılında 9.5 milyar dolar fazla verdi. Bu rakamın neredeyse yarısının, kişiler ve şirketlerin ödediği fazla vergi nedeniyle oluştuğu belirtildi.

Ülkedeki negatif faiz oranları, İsveç hükümetinin gereğinden fazla vergi toplamasının nedeni olarak gösteriliyor. Ülkedeki -0.5% oranındaki faiz oranları nedeniyle, parasını veya diğer yatırım araçlarını bankalarda tutanlar hiçbir kazanç elde edemiyor, hatta bazı durumlarda para kaybı dahi yaşanabiliyor.

FAİZ KAZANCINI ARTTIRMAK İÇİN FAZLA VERGİ ÖDÜYORLAR

Bu nedenle; birçok kişi ve şirket, İsveç'in vergi sisteminden faydalanıyor. Ülkedeki vergi sistemine göre, vergi hesapları 0.56% faiz veriyor. Faiz kazancını arttırmak isteyen İsveçliler de vergi hesaplarına ödemeleri gereken tutardan daha fazlasını yatırıp, paralarını bu hesaplarda tutuyorlar.

İsveç'teki bu vergi garipliği, para biriktirmek ve kazanç sağlamak isteyen İsveçlilere fayda sağlıyor ancak İsveç hükümeti yıl sonunda yüksek miktarlarda faiz ödemesi yapmak zorunda kalıyor.

NEGATİF FAİZ ORANLARININ SONUCU

İsveç'teki vergi problemleri, yararı hakkındaki tüm tartışmalara rağmen Merkez Bankası'nın uyguladığı benzeri görülmemiş negatif faiz oranlarının bir sonucu olarak görülüyor. Ülkedeki negatif faiz oranı uygulaması, ilk başta üretimi canlandırmak ve gelirleri yükseltmek için uygulamaya konulmuştu.