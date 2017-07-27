27.07.2017 18:27:59

Faysal Sarıyıldız'ın milletvekilliği düşürüldü

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Şırnak Milletvekilli Faysal Sarıyıldız'ın milletvekilliği düşürüldü.



TBMM Genel Kurulu'nda HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer'in milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından HDP Şırnak Milletvekili Sarıyıldız'ın milletvekilliğinin düşürülmesi için de oylama yapıldı. Elektronik sistemle yapılan oylamada, Sarıyıldız'ın milletvekilliği 328 oyla devamsızlık gerekçesiyle düşürüldü.



Anayasanın 84. maddesi ve İç Tüzük'ün 138. maddelerine göre Sarıyıldız'ın milletvekilliğinin düşürülmesi için salt çoğunluk rakamı olan 276 arandı.