09.02.2017 23:19:35

Fatsa'da trafik kazası: 1 yaralı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.Edinilen bilgiye göre, Servet Küçükkaya yönetimindeki 09 AAV 09 plakalı otomobil ile sürücüsü belli olmayan 52 HL 840 plakalı otomobil, Ordu-Samsun karayolu Fiskobirlik Kavşağı'nda çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Servet Küçükkaya yönetimindeki otomobil refüje ve sinyalizasyon direklerine çarptı. Kazada araç kullanılmaz hale gelirken, sürücü sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Diğer aracın sürücüsünün ise olay yerinden kaçtığı öğrenildi.Trafik kazası bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Kazada yaralan Servet Küçükkaya'nın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.