24.12.2016 17:56:46

Fatsa'da trafik kazası: 1 yaralı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tarım aracının çarptığı kadın yaralandı.

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Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tarım aracının çarptığı kadın yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Hasan T. yönetimindeki tarım aracı patpat, Dumlupınar Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Kübra Varol'a çarptı. Kazada tarım aracının altında kalarak yaralanan kadın, 112 Acil sağlık ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Yaralanan kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.