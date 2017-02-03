03.02.2017 17:18:21

Fatsa'da sanayi alanı talebi

Fatsa Büyük Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Serdar Salman, sanayilerinin dolduğunu, yeni bir sanayi alanının oluşturulması için yetkililerden yardım beklediklerini söyledi.

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Fatsa Büyük Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Serdar Salman, sanayilerinin dolduğunu, yeni bir sanayi alanının oluşturulması için yetkililerden yardım beklediklerini söyledi.Serdar Salman yaptığı açıklamada, gün geçtikçe büyüdüklerini, birlik ve beraberlik içinde ticaretlerinin devam ettiğini anlattı. Salman, "Kendini geliştiremeyen esnaf maalesef kepenk kapatıyor. Bölgeye hitap eden ve 7 ilçeye hizmet veren bir sanayiyiz. 720 iş yerimiz var ve hepsi bu iş yerlerimizin dolu. Ciddi bir sanayiye ihtiyacımız var. Gerçekten her gün farklı dallarda farklı iş kollarında iş yerleri açılıyor ve artık sanayi sitemiz bu durumu karşılamıyor. Şehir içinde de çok esnaf var sanayimize gelmek isteyen. Fakat yer olmadığı gelemiyorlar. Yetkililerden, çevre yoluna denk düşen bir yere orta ölçekli bir sanayinin kurulmasını talep ediyoruz" dedi.