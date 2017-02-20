20.02.2017 15:29:35

Fatsa'da Fırat Çakıroğlu için anma töreni

İzmir Ege Üniversitesinde 20 Şubat 2015 tarihinde çıkan kavgada PKK yandaşı öğrenciler tarafından bıçaklanarak öldürülen Fırat Yılmaz Çakıroğlu, ölümünün 2'nci yılında Fatsa Ülkü Ocakları tarafından anıldı.

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İzmir Ege Üniversitesinde 20 Şubat 2015 tarihinde çıkan kavgada PKK yandaşı öğrenciler tarafından bıçaklanarak öldürülen Fırat Yılmaz Çakıroğlu, ölümünün 2'nci yılında Fatsa Ülkü Ocakları tarafından anıldı.Anma töreninde açıklamalarda bulunan Fatsa Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Uygar Ceylan, "Fırat kardeşimiz milli şuur ile ülkesine, milletine, dinene ve bayrağına olan tutkusu dolayısıyla bu değerlere düşman kişiler tarafından şehit edilmiştir. Ancak onunda sahip olduğu milli şuur ile yetiştiren milyonlarca Türk genci bulunmaktadır. Bize asıl üzen ise bu değerler için canını vermeye hazır milli şuur sahibi gençleri üvey evlat olarak görülmesidir. Bizler vatanımız için canımızı vermeye hazır iken neden vatan hainlerine ayrıcalık tanınmaktadır. Bizleri kendi ayrıcalıklarına sahip çıkmak zorunda bırakanlar bilmelidir ki değerlerimiz uğruna gerekirse ölür, öldürürüz. 20 Şubat 2015 tarihi o kara günde pusuya düşürdüler Fırat kardeşimizi. Şahadet şerbetini Türk bayrağı yer düşmesin üniversite bölücülerin eline geçmesin diye çırpındığı kampüste içti. Vatan sevdalı başarılı bir öğrenciydi onu bu hedef yapan. Onun adı temiz dillerde güzel insanlarla çok büyük yüreklerde büyüyor. Şehidimiz Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nu vefatının yıldönümünde rahmet ve minnetle anıyoruz" dedi.Başkan Ceylan'ın konuşmasının ardından Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun fotoğraflarından oluşan sergi açıldı.