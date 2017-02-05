05.02.2017 16:05:26

Fatsa'da daire yangını

Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen daire yangınında bir oda kullanılmaz hale geldi.

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Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen daire yangınında bir oda kullanılmaz hale geldi.Edinilen bilgiye göre, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Yeni Kumru Caddesi'nde 4 katlı bir apartmanın ilk katında henüz belli olmayan bir sebepten dolayı çıkan yangın, ev sakinlerine ve mahalle halkına korku dolu anlar yaşattı.Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yangını söndürdü. Çıkan yangında apartmanda bulunan 4 kişi dumandan etkilendi. Yangında dairedeki oda kullanılmaz hale gelirken, polis ve itfaiye ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattılar.