04.02.2017 14:32:05

Fatsa'da asayiş ve trafik uygulamaları

Ordu'nun Fatsa ilçesinde polis ve jandarma ekipleri tarafından asayiş ve trafik uygulamaları devam ediyor.

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Ordu'nun Fatsa ilçesinde polis ve jandarma ekipleri tarafından asayiş ve trafik uygulamaları devam ediyor.Halkın huzur ve güvenini sağlamak için görev yapan Fatsa İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler ve Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, emniyet güçlerinin halkın yanında olduğunu hissettirmek, suç işlemeye niyetli kişileri bu amaçlarından caydırmak, ilçe genelinde huzur ve güven ortamını tesis etmeye yönelik olarak, ilçe giriş çıkışlarında bulunan önemli noktalarda uygulama yapıyorlar.Gerçekleşen uygulamalarda şüpheli araçlar durdurularak aramalar yapılıyor. Sürücülerin kimliklerini ve araçların evraklarının kontrollerini gerçekleştiren polis ekipleri uygulamaların devam edeceğini belirttiler.Gerçekleşen uygulamalarda vatandaşlar ise memnun olduğunu dile getirerek, "Bu tür uygulamalar bizim güvenliğimiz için. Görevli kolluk kuvvetlerimize görevlerinde başarılar diliyorum." dediler.