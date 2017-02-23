23.02.2017 16:32:03

Fatma ninenin 'bastonu' silah sayıldı! İşte aldığı ceza...

Evinin önündeki kavgayı ayırmaya çalışırken kullandığı bastonu silah sayılan 82 yaşındaki yaşlı kadına 5 ay hapis cezası verildi. Ardından para cezasına çevrilen karar, son olarak kamu cezasına çevrildi: Fatma nine hür gün camide nöbet tutuyor.

Manisa'nın Soma ilçesinde 82 yaşındaki Fatma Sazan'a, evinin önündeki bir kavgayı ayırmak isterken bastonla bir kişiye vurarak yaraladığı iddiasıyla 5 ay hapis cezası verildi. 3 bin lira paraya çevrilen bu cezayı ödeme gücü olmadığı için kamu görevi cezası verilen yaşlı kadın, yaklaşık 5 aydır her gün kar kış demeden 4 saat cami nöbeti tutuyor. Nöbetini tutan Fatma nine, sonrasında imamın yanına giderek imza atıyor.

BASTONLA KARŞILIK VERMEK, 'KASTEN YARALAMA' SUÇU SAYILDI

Soma'da yaşayan Fatma Sazan'ın, Karamanlı Mahallesi'ndeki evinin önünde, 13 Şubat 2014 tarihinde iki grup arasında kavga çıktı. İddiaya göre, Sazan, kavga edenlerin yanına gidip, bastonuyla ayırmaya çalıştı. Kavga eden kişilerden birinin kendisine sopayla vurması üzerine, Sazan bastonuyla karşılık verdi. Kavgaya karıştığı ve bir kişiye bastonuyla vurduğu ileri sürülen Sazan hakkında, ‘kasten yaralama' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle Soma 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nce dava açıldı.

82 YAŞINDAKİ KADININ BASTONU, 'SİLAH' SAYILDI

Mahkeme geçen 15 Mart'ta Sazan'a 4 ay hapis cezası verdi. Yaşlı kadının cezası, suçun 'silah' sayılan bastonla işlenmiş olması nedeniyle, yarı oranında arttırılıp 6 aya çıkarıldı. Duruşmadaki iyi hali göz önünde bulundurulan Sazan'ın cezası 5 aya indirilip, 3 bin lira paraya çevrildi.

PARA CEZASINI ÖDEYEMEYİNCE CAMİ NÖBETİ VERİLDİ

3 bin liralık adli para cezasını taksitle bile olsa ödeyecek gücü olmadığını belirten yaşlı kadına, cami bekleme cezası verildi. Sazan, geçen ekim ayından bu yana Karamanlı Mahallesi'ndeki evinden çıkıp, güçlükle, yaklaşık 500 metre ilerideki İlim Işıktır Camisi'ne giderek nöbetini tutmaya başladı.

Yaklaşık 5 aydır her gün camiye giderek nöbet tutuğunu belirten Sazan, yaşadıklarını gözleri dolarak anlatıp, "Evimin önünde, komşum olan iki aile arasındaki kavgayı ayırmak için çıktım. Bu sırada elimdeki değnekle kavgayı ayırmak istedim. Ancak, değneğim birinin başına çarpıp, yaralanmasına neden oldu. Kimseyi bilerek yaralamadım. Kazayla oldu, suçsuzum. Cezam 10 Mart'ta bitecek. O karlı ve soğuk günlerde burada bekledim. Üşüdüm. Zaten hastayım. Cami içerisinde sobası, kaloriferi olmayan Kuran kursunda ve cami bahçesinde bekledim. Sadece bir kızım var, onun da kocası felçli. Yemek yok, evime gidip bir parça bir şey yiyip geri geliyorum. Bu yaştan sonra bunlar başa geldi. Bu yaşıma kadar karakol yüzü bile görmemiştim" dedi.