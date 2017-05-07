07.05.2017 19:01:20

Fatih Terim tribünde

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi'yle birlikte izledi.

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Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi'yle birlikte izledi.Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda son dönemde oynanan maçları kaçırmayan Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde de tribündeki yerini aldı. Terim, zorlu karşılaşmayı Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi'yle birlikte izledi.