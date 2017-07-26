26.07.2017 17:24:55

Fatih Terim'in yerine kim gelecek? Büyük sürpriz

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in görevini bırakmasının ardından, ay-yıldızlı takımın başına kimin geçeceği merak edilmeye başlandı.

Türkiye Futbol Direktörü Terim'in görevini bırakmasının ardından, ay-yıldızlı takımın başına kimin geçeceği merak konusu oldu.

Takımın başına tecrübeli ve Türk futbolunu iyi tanıyan bir ismi geçirmeyi planlayan TFF yönetiminin üç teknik adamın üzerine yoğunlaştığı öğrenildi.

Milli takıma 3 maçlık Şenol Güneş'e teklif götürüldüğü iddia ediliyor.

ŞENOL GÜNEŞ SÜRPRİZİ

Hürriyet'in haberine göre, Beşiktaş'ı üst üste 2 sezon şampiyon yapan Şenol Güneş, milli takımın başına geçirilmesi düşünülen adayların başında geliyor. Milli takım tarihinde Dünya Kupası'nda en büyük başarıyı elde eden Güneş, milli takım tecrübesi baz alındığında TFF'nin en çok istekli olduğu isimlerin başında geliyor. Öte yandan Mustafa Denizli ve Mircea Lucescu'nun isimleri alternatif olarak zikrediliyor.