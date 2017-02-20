20.02.2017 22:40:41

Fatih'te kahvehanedeki gruba silahlı saldırı: 5 yaralı

Fatih'te bir kahvehanede oturan gruba yönelik silahlı saldırıda 5 kişi yaralandı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Fatih'te bir kahvehanede oturan gruba yönelik silahlı saldırıda 5 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Fatih Ömer Çavuş Mahallesinde bulunan bir kahvehaneye motosikletle gelen iki kişi, burada oturan gruba silahlı saldırı düzenlendi. Kasklı saldırganlar motosikletle kaçarken, olayda 5 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.