12.02.2017 16:23:46

Fatih'te kaçak nargile tütünü operasyonu

Fatih'te kaçak nargile tütünü satıldığı tespit edilen bir iş yerine düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 750 bin TL olan tütün ele geçirildi.

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Fatih'te kaçak nargile tütünü satıldığı tespit edilen bir iş yerine düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 750 bin TL olan tütün ele geçirildi.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Fatih ilçesinde bulunan bir iş hanında kaçak nargile tütünü satışının yapıldığı tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri 8 Şubat'ta iş hanına operasyon düzenledi. Operasyonda piyasa değeri yaklaşık 750 bin TL olan (6 bin 661 adet - bin 565 kilogram) kaçak nargile tütünü ele geçirildi.Konuyla ilgili olarak C.K. isimli şahıs yakalandı.