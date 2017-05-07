SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Fatih Sultan Mehmet Gebze'de anıldı
07.05.2017 11:59:03

Fatih Sultan Mehmet Gebze'de anıldı

Gebze Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen 'Vefatının 536. Yılında Fatih Sultan Mehmet Han' konferansı Gebze Kültür Merkezi'nde (GKM) gerçekleşti.

Gebze Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen "Vefatının 536. Yılında Fatih Sultan Mehmet Han" konferansı Gebze Kültür Merkezi'nde (GKM) gerçekleşti.

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker'in ev sahipliğinde düzenlenen "Vefatının 536. Yılında Fatih Sultan Mehmet Han" konferansına konuk olarak katılan televizyon programcısı Pelin Çift operatörlüğünde Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu ve İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz'ın katkılarıyla Fatih'in tüm yönleri Gebze'de ele alındı. Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri kapsamında GKM salonunda düzenlenen panele ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker'in yanı sıra AK Parti Gebze İlçe Başkan Vekili Köksal Tatoğlu, belediye başkan yardımcıları Sadık Albayrak, Engin Güzel, belediye meclis üyeleri, İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Gökhan Yavaşer ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Konferansın açılışında kısa bir selamlama konuşması yapan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker "Bugün burada Fatih Sultan Mehmet Hanı vefatının 536. yılında anmak için bir araya geldik. Onun bir nesli olarak onu anlayabilmek onun ecdadı olarak ona layık olabilmek çok önemli. Göreve geldiğimiz yıldan bu yana Fatih Sultan Mehmet Han'ın ruhaniyetinin yeniden Gebze'de doğması anlamında birçok çalışmamız oldu. Fatih Sultan Mehmet Hanın Hünkar Çayırında vefat ettiğini Gebze'de bilen sayısı çok azdı. Bugün yaptığımız çalışmalar neticesinde Gebze'de Hünkar Çayırının sadece güreşlerin yapıldığı bir alan olmadığı, Fatih Sultan Mehmet Hanın otağını son kez kurduğu alan olduğunu herkes biliyor artık. Gebze sadece bir sanayi kenti olmadığını, bunun yanında bir tarih şehri olduğunu bir kültür şehri olduğunu anlatmak için çalışıyoruz. Gebze gerçekten kültürü ile tarihi ile çok önemli bir konumda. Yine Gebze Belediyesi olarak ilk kez Fatih'in Fermanlarının çevirisini yaptırarak bir kitap haline getirdik. 3 yıllık bir çalışma neticesinde telif hakları Gebze Belediyesine ait olan Fatih'in Fermanlar kitabını arşivlere kazandırmış olduk" dedi.

Başkan Köşker'in açılış konuşmasının ardından başlayan panelin katılımcılarından Prof. Dr. Erhan Afyoncu konuşmasında, "Fatih Sultan Mehmet gelmiş geçmiş en büyük devlet adamlarından birisi. İstanbul'un Fethi zaman zaman Fatih'i gölgeleye biliyor. İstanbul'un Fatih çok büyük bir olaya evet ama Fatih İstanbul'un Fethine sığacak bir şahsiyet değil. Bu vesile ile Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker'e teşekkür ediyorum. Fatih sultan Mehmet'in fermanlarının kitaplaştırdıkları için. Bu gerçekten de zor bir iş" ifadelerini kullandı.

İstanbul İl Kültür Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz ise konuşmasında, "Bu değerli gençlerimizi sevgi ile selamlıyorum. Kendi adıma katıldığım ne önemli toplantılardan birindeyim. Çünkü geleceği inşa sizler edeceksiniz ve geçmişi imar eden bir şahsiyeti anlatma üzere buradayız. Şehirleri şehir yapan kültürel dokusu ve tarihi yapısıdır. Bu gün ise şehirlerimiz anlamsız mimarilerle, büyük binalar ile şehir yapmaya çalışıyoruz.Sormamız gerek asıl soru şu dünden bize nasıl bir şehir kaldı biz yarına nasıl bir şehir bırakacağız. Gebze'de tarih şuuru ve kimliği oluşturan, şehrin tarihi kimliğine atıfta bulunan dolayısı ile şehrin geleceğinin nasıl oluşturulacağına referans oluşturan bir anlayış hakim olmuş" dedi. Fatih Sultan Mehmet Hanın tüm yönleri ile anlatıldığı konferansta konuşmacılar seyircilerin sorularını da cevaplandırdı. Konferans, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker'in konuklara hediye taktimi ve hatıra fotoğrafı ile son buldu.
    YORUM YAZ
Denizli'de izinsiz eyleme polis müdahalesi: 34 gözaltı
Denizli'de izinsiz eyleme polis müdahalesi: 34 gözaltı
Denizli'de Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının ölüm yıldönümlerinde izinsiz gösteri düzenlendi.
07.05.2017 12:40:24
Esnafın indirimli alışveriş yapacağı 'Esnaf Kart' yolda
Esnafın indirimli alışveriş yapacağı 'Esnaf Kart' yolda
Esnaflara yaptığı alışverişlerde kolaylık ve indirim sağlayacak 'Esnaf Kart' yakında kullanıma sunulacak.
07.05.2017 12:04:26
5 il için kuvvetli sağanak uyarısı
5 il için kuvvetli sağanak uyarısı
Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'da kuvvetli sağanak bekleniyor.
07.05.2017 11:51:17
Kolombiya'daki sel felaketlerinde ölü sayısı 370'e yükseldi
Kolombiya'daki sel felaketlerinde ölü sayısı 370'e yükseldi
Kolombiya Devlet Başkanı Santos, ülkedeki sel felaketlerinde ve toprak kaymalarında 370 kişinin öldüğünü duyurdu.
07.05.2017 10:26:16
EPDK'dan 4 akaryakıt şirketine 2,6 milyon lira ceza
EPDK'dan 4 akaryakıt şirketine 2,6 milyon lira ceza
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca, 4 akaryakıt şirketine, toplam 2 milyon 587 bin 745 lira ceza verildi.
07.05.2017 10:00:13
Lunaparkta eğlence aracının halatı koptu: 10 yaralı
Lunaparkta eğlence aracının halatı koptu: 10 yaralı
Konya'da bir lunaparktaki 'Adrenalin Kule' adı verilen eğlence aracının halatının kopması sonucu 10 kişi yaralandı.
07.05.2017 09:39:53
‘Kuma’ getiren kocaya hapis
‘Kuma’ getiren kocaya hapis
Kahramanmaraş’ta eve kuma olarak ikinci bir kadın getiren V.Ç., 1 yıl hapisle yargılanacak.
07.05.2017 09:22:41
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
'Bir tokat İslamcılara, bir tokat tetikçilere'
'Bir tokat İslamcılara, bir tokat tetikçilere'
Adana'da ailesini katleden Denizhan Dener'in cenazesi teslim alındı
Adana'da ailesini katleden Denizhan Dener'in cenazesi teslim alındı
İran seçimlerinde 'Türkiye' tartışması
İran seçimlerinde 'Türkiye' tartışması
Aliyev'den AKPM'ye tepki: Bu çok adaletsiz bir karar
Aliyev'den AKPM'ye tepki: Bu çok adaletsiz bir karar
CHP'de sürpriz istifa!
CHP'de sürpriz istifa!
'CHP’de sadakat diye bir duygu var mıdır?'
'CHP’de sadakat diye bir duygu var mıdır?'
'CHP 5’e bölünmüş durumda'
'CHP 5’e bölünmüş durumda'
AA, Emre Uslu'yu, Emre Uslu, AA'yı çekti
AA, Emre Uslu'yu, Emre Uslu, AA'yı çekti
MHP Silopi İlçe Başkanı'ndan panzerin eve çarpması sonucu ölen çocuklarla ilgili açıklama
MHP Silopi İlçe Başkanı'ndan panzerin eve çarpması sonucu ölen çocuklarla ilgili açıklama
Okulda arkadaşını öldüren liselinin babası: Oğlum için dua edin
Okulda arkadaşını öldüren liselinin babası: Oğlum için dua edin
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
'Türkiye ne yapıyor' diye bir soralım... Duvara da çarpabilir'
'Türkiye ne yapıyor' diye bir soralım... Duvara da çarpabilir'
Ümit Özdağ: Avrupa ile krizi AKP planladı
Ümit Özdağ: Avrupa ile krizi AKP planladı
Kuzey Kore tehdit etti
Kuzey Kore tehdit etti
Hollanda'ya 4 yaptırım uygulanacak
Hollanda'ya 4 yaptırım uygulanacak
Çavuşoğlu'ndan 'vize serbestisi' açıklaması
Çavuşoğlu'ndan 'vize serbestisi' açıklaması
İhvan sözcüsünden mektup: Arap Baharından acı bir ders çıkardık...
İhvan sözcüsünden mektup: Arap Baharından acı bir ders çıkardık...
Korucular referandumda 'evet' oyu kullanacak
Korucular referandumda 'evet' oyu kullanacak
İLKAV Başkanı Mehmet Pamak gözaltına alındı
İLKAV Başkanı Mehmet Pamak gözaltına alındı
Bakan Kaya: Cumhurbaşkanımız 'Artık dönebilirsin' demeseydi...
Bakan Kaya: Cumhurbaşkanımız 'Artık dönebilirsin' demeseydi...
Le Monde Avrupa’ya: Erdoğan, mağduru oynuyor, akıllıca yanıt verilmeli
Le Monde Avrupa’ya: Erdoğan, mağduru oynuyor, akıllıca yanıt verilmeli

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları