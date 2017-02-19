19.02.2017 17:37:10

'Fatih Projesi EBA Etwinning Entegrasyonu Çalıştayı' gerçekleştirildi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 120 öğretmenin katılımıyla Fatih Projesi EBA Etwinning çalıştayı gerçekleştirildi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 120 öğretmenin katılımıyla Fatih Projesi EBA Etwinning çalıştayı gerçekleştirildi.Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız'ın yanı sıra Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır'ın hazır olduğu çalıştayda, Fatih Projesi yazılım ve donanım bileşenlerinin etwinning faaliyetlerinde etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak ve il genelinde yürütülen e-twinning proje faaliyetlerinde nitelik ve nicelik olarak verimliliğin arttırılması amaçlanıyor. 18-19 Şubat 2017 tarihlerinde Ayvalık Cunda Uygulama Oteli'nde farklı branşlardan çalıştaya; Prof. Dr. Canan Nakiboğlu, Prof. Dr. Hülya Gür, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Emin Korkusuz, Araştırma Görevlisi Mevhibe Kobak Demir de görevli olarak katıldı.Eğitimde teknoloji entegrasyon konusu ve proje yazma eğitiminin verildiği çalıştay sonunda her öğretmenin kendi okulu için en az bir proje faaliyeti planlayacağı ve projeleri etwinning platformunda paylaşacağı bildirildi.Çalıştayın açılışında konuşan Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, çalıştayın sonunda diğer ülkelerle etkileşim halinde öğrencilerin yabancı kültürleri tanımaları ve daha verimli bir çalışma gerçekleştirmeyi hedeflediklerini söyledi.