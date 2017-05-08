09.05.2017 11:27:39
Fatih Aksaray'da, Özbek uyruklu 35 yaşındaki Dildora İnomova'yı öldürdüğü ve cesedini bavulla çöpe attığı iddiasıyla gözaltına alınan evli ve 4 çocuk babası Yılmaz Yavuzaslan, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Zanlı adliyeye getirildiği esnada, konuşmak istemedi.
Soruşturma savcılığına çıkarılan şüpheli Yavuzaslan, "kasten öldürmek" suçundan tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, ifadesini aldığı Yavuzaslan'ı "kasten öldürmek" suçundan tutuklayarak cezaevine gönderdi.
Fatih'deki bavul cinayetinin zanlısı tutuklandı
Fatih'de Özbek uyruklu 35 yaşındaki Dildora İnomova'yı öldürerek, bavulla çöp konteynerine attığı iddia edilen Yılmaz Yavuzaslan, çıkarıldığı hakimlikçe, 'Kasten öldürmek' suçundan tutuklandı.Fatih'de Özbek uyruklu 35 yaşındaki Dildora İnomova'yı öldürerek, bavulla çöp konteynerine attığı iddia edilen Yılmaz Yavuzaslan, çıkarıldığı hakimlikçe, "Kasten öldürmek" suçundan tutuklandı.
Fatih Aksaray'da, Özbek uyruklu 35 yaşındaki Dildora İnomova'yı öldürdüğü ve cesedini bavulla çöpe attığı iddiasıyla gözaltına alınan evli ve 4 çocuk babası Yılmaz Yavuzaslan, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Zanlı adliyeye getirildiği esnada, konuşmak istemedi.
Soruşturma savcılığına çıkarılan şüpheli Yavuzaslan, "kasten öldürmek" suçundan tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, ifadesini aldığı Yavuzaslan'ı "kasten öldürmek" suçundan tutuklayarak cezaevine gönderdi.