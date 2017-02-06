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Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir: 'Oscar tadında bir organizasyon'
06.02.2017 16:25:42

Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir: 'Oscar tadında bir organizasyon'

Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, bu yıl 5'incisi gerçekleştirilecek olan Sihirli Mikrofon Radyo Ödülleri ile ilgili 'Oscar tadında bir organizasyon olduğunu düşünüyorum. Temel hedeflerimizden bir tanesi zor şartlarda çalışan bu radyocularımızı görünür kılmak' dedi.

Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, bu yıl 5'incisi gerçekleştirilecek olan Sihirli Mikrofon Radyo Ödülleri ile ilgili "Oscar tadında bir organizasyon olduğunu düşünüyorum. Temel hedeflerimizden bir tanesi zor şartlarda çalışan bu radyocularımızı görünür kılmak" dedi.

Radyoculuk alanında Türkiye'nin saygın ödülleri arasında gösterilen bu yıl 5'incisi gerçekleştirilecek olan "Sihirli Mikrofon Radyo Ödülleri"nin sahiplerini bulması için geri sayım başladı. Fatih Belediyesi tarafından düzenlenen ödül töreni için 18 - 20 Ocak tarihleri arasındaki ön eleme rekor düzeyde bir katılımla yapılmıştı. Dinleyicilerin oylarıyla belirlenen kategorilerde vatandaşların başarılı bulduğu radyocuları ödüle taşıması için 24 Ocak'ta başlayan oylama 7 Şubat günü sona erecek. Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir de başarılı radyocular ve programcıların ödüllerini almasına günler kala yarışma ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ödül gecesinde izleyicileri sürprizlerin beklediğini belirten Başkan Demir, tüm vatandaşları oy kullanmaya davet etti.

"İlk elemede rekor oranda 1 milyon 800 bin oy kullanıldı"

Yarışmanın rekabetle birlikte kaliteyi de getirdiğine vurgu yapan Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, "18-20 Ocak tarihleri arasında ilk elemeyi gerçekleştirdik. İlk elemede rekor oranda 1 milyon 800 bin oy kullanıldı. Bu ilk elemeden sonra 430 radyo finale kaldı. 24 Ocak'tan 7 Şubat'a kadar da final çalışmaları var. Şu ana kadar bütün radyocular neredeyse yerel, tematik, ulusal radyolar bu konuda büyük bir yarış içerisindeler. Sadece İstanbul değil, Türkiye'nin hemen hemen her yerinden radyocuların, programcıların katıldığı bir yarışmaya dönüştü. 20 ayrı dalda yarışmalar var. Altını çizerek söylüyorum, adilane bir yarışma bu tüm katılımcılar bunun bilincindeler, çünkü geçen dönemlerde radyo ödüllerini verdiğimizde nasıl olsa biz kazanamayız, bize ödül vermezler diye gelmemişlerdi. Onları gıyaplarında anons ettik sonra gelip aldılar. Onun için bütün radyocuları ve radyo programcılarını bekliyoruz" dedi.

"Oscar tadında bir organizasyon olduğunu düşünüyorum "

Ödül gecesinde izleyicileri birçok sürprizin beklediğini belirten Başkan Demir, "Sürprizlerimiz var, Ozan Çolakoğlu'yla biz Her Okula Bir Orkestra Projemizde birlikteyiz. Orada da hedefimiz müziğin okullar vasıtasıyla toplumun bütün kesimlerine yayılmasını sağlamaktı, O da bu yarışmada bizim müzik direktörümüz. Ben Oscar tadında bir organizasyon olduğunu düşünüyorum. Geçmişle mukayese ettiğimizde bu sene çok daha güzel olacağını düşünüyorum. Temel hedeflerimizden bir tanesi de aslında zor şartlarda çalışan bu radyocularımızı genellikle kapalı mekanlar arkasında sesini duyduğumuz, şahıslarla ilgili belki hayallerini kurduğumuz bu radyocularımızı görünür kılmak" diye konuştu.

"Neredeyse ulusal bir yarışmaya dönüştü"

Yarışmanın herhangi bir yerde kulaklarımıza sesleri ulaşan radyocular için önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Demir, "Radyo diğer araçlarla mukayese edildiğinde özgürdür çünkü hayatın her anında bizimle beraberdir. Trafikte, evde, mutfakta, yürürken her şekilde radyoyla birlikte olabiliyoruz. Neredeyse ulusal bir yarışmaya dönüştü. Evet, bir ilçe belediyesi yapıyor ama genel kabul böyle gidiyor. Çok zorlu bir iş, mutfağı çok fazla uğraşan arkadaşlarımızın olağanüstü bir gayretleri var. Bir radyocunun herhalde en fazla arzu ettiği şey dinleyicileriyle bütünleşebilmesi bundan daha güzel bir araç olamaz diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Başarılı radyocu ve programcılarının ödüllerini alacağı gecenin sunuculuğunu Ceyhun Yılmaz üstlenirken, Ozan Çolakoğlu'nun müzik direktörlüğünde katılımcılara unutulmaz bir müzik ziyafeti sunulması planlanıyor. Sürpriz sanatçıların da konuk olacağı gecenin ödül töreni 9 Şubat Perşembe akşamı Zorlu Center Performans Sanatları Merkezi'nde gerçekleşecek.

Oylama, www.sihirlimikrofon.org adresinde 7 Şubat'a kadar devam edecek.

5'inci Sihirli Mikrofon Radyo Ödülleri'ndeki kategoriler ise şöyle;

Yılın En İyi Ulusal Radyosu

Yılın En İyi Yerel Radyosu

Yılın En İyi Pop Müzik Radyosu

Yılın En İyi Talk (Konuşan) Radyosu

Yılın En İyi Yabancı Müzik Radyosu

Yılın En İyi Slow Müzik Radyosu

Yılın En İyi Halk Müziği Radyosu

Yılın En İyi Arabesk Radyosu

Yılın En İyi Haber Radyosu

Yılın En İyi Spor Radyosu

Yılın En İyi Tematik Radyosu

Yılın En İyi Üniversite Radyosu

Yılın En İyi İnternet Radyosu

Yılın En İyi Dijital Radyo Portalı

Yılın En İyi Radyo Show Programı

Yılın En İyi Radyo Programı

Yılın En İyi Radyo Konuk Programı

Yılın En İyi Radyo Haber Programı

Yılın En İyi Şiir Edebiyat Programı

Yılın En İyi Yerel Radyo Programı

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