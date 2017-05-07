07.05.2017 17:05:24

Faslı aktivistlerden Filistinli tutuklulara 'destek grevi'

Faslı 500 aktivist İsrail hapishanelerinde açlık grevi yapan Filistinli tutuklulara destek amacıyla 24 saatliğine açlık grevine başladı

Faslı 500 aktivist İsrail hapishanelerinde açlık grevi yapan Filistinli tutuklulara destek amacıyla açlık grevine başladıklarını duyurdu.

Fas'ta bulunan "Filistin ve Normalleşme Karşıtı Birliği" yaptığı yazılı açıklamada, Ülkenin 50 farklı bölgesinde kadın ve erkeklerden oluşan 500 aktivistin, Filistinli tutuklulara destek olmak amacıyla 24 saatliğine açlık grevine başladıkları belirtildi.

Açıklamada, başkent Rabat'ta bulunan İnsan Hakları Derneği binasında toplanan aktivistlerin bir kısmı, binanın dışına Filistin bayrağı ile birlikte ""esirlere özgürlük" ve "açlık grevi şereftir" yazılı dövizler astıkları ifade edildi.

İsrail hapishanelerindeki yaklaşık 2 bin Filistinli, "İsrail'in keyfi uygulamaları ve hak ihlallerine son verilerek tutukluluk şartlarının iyileştirilmesi" için 17 Nisan'da açlık grevine başlamıştı.

Filistin Esirler Cemiyetinin de aralarında bulunduğu kurumların hazırladığı rapora göre, İsrail hapishanelerinde 481'i işgal altındaki Doğu Kudüs'ten olmak üzere 57'si kadın, 300'ü çocuk yaklaşık 7 bin Filistinli tutuklu bulunuyor.