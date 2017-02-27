27.02.2017 21:09:41

Fas ve Fildişi Sahili arasında 14 anlaşma imzalandı

Fas ve Fildişi Sahili arasında kimya sanayi, finans, gıda, imalat, bayındırlık ve iskan alanında işbirliği anlaşmalarının imzalandığı bildirildi.

Fas Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Fas Kralı 6. Muhammed'in Afrika gezisi kapsamında Fildişi Sahili Devlet Başkanı Alassane Vattara ile bir araya geldiği ve görüşmenin ardından iki ülke arasında 14 ikili işbirliği anlaşmasının imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, başkent Abidjan'da bulunan Devlet Başkanlığı Sarayın'da düzenlenen imza törenine iki ülke bakanları tarafından kimya sanayi, finans, gıda, imalat, bayındırlık ve iskan alanında işbirliğini kapsayan 14 anlaşmanın imzalandığı kaydedildi.

Fas'ın geçen ay Afrika Birliğine tekrar üye olmasının ardından şubat ayı başında Afrika ziyaretine başlayan Kral 6. Muhammed, ziyareti süresince Güney Sudan, Gana, Zambiya ve Gine'de birçok ikili işbirliği anlaşmasına imza atmıştı.