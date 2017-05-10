10.05.2017 14:52:59

Fas ve Cezayir sınırındaki Suriyeli sığınmacılar

Fas Dışişleri, Göç ve Yurt dışında Yaşayan Faslılardan Sorumlu Delege Bakan Abdulkerim Bin Atik, Fas ve Cezayir sınırında mahsur kalan Suriyeli sığınmacıların diplomatik kanallarla gelmeleri halinde ülkeye alınabileceğini söyledi.

Fas ve Cezayir sınırında 17 Nisandan bu yana mahsur kalan Suriyeli sığınmacılara ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Atik, "Sınırda mahsur kalan Suriyeli sığınmacıların gerçekten aileleri Fas'ta bulunuyorsa diplomatik kanalları takip etmeleri halinde, ülkeye girişlerini engellemeyiz. Herhangi bir ülkede herhangi bir diplomatik misyon üzerinden, Tunus Büyükelçiliği veya başka bir elçilik üzerinden girişimde bulunmaları halinde kanuni çerçevede bu problemi hallederiz." dedi.

Suriyelilerin yasadışı yollarla ülkeye girmeye çalıştıklarını hatırlatan Atik, Cezayir ile kapalı olan sınırdan geçmeye çalışan sığınmacıların ülkeye alınmadığını belirtti.

Fas-Cezayir sınırının 1560 km olduğunu aktaran Atik, "Karşılıklı yasadışı göçe karşı mücadele etmek iki ülkenin de menfaatine olacaktır. Sığınmacılar üzerinden çok büyük paralar kazanmaya çalışan yasadışı insan kaçakçılığı yapan şebekeler var. Yasadışı girişlere göz yummamız halinde bu şebekelere karşı tedbir alamayız." diye konuştu.

Fas, 19 Nisan'da Cezayir'in, Suriyeli sığınmacıların yasadışı yollarla kendi topraklarına geçmesine göz yumduğunu hatta sığınmacıların Fas sınırına ulaşması için yardım ettiğini iddia etmişti.

Cezayir'in Rabat Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağıran Fas, bu iddialarını bölgede çekilen görüntülerle destekleyerek büyük endişe duyduklarını iletmişti.

Fas'ın iddialarını reddeden Cezayir de Fas'ın Cezayir Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırarak, Fas'ın resmi basın aracılığıyla Cezayir aleyhinde kampanya yürüttüğünü ve bunun iyi komşuluk ilkelerine aykırı olduğunu bildirmişti.

Dışişleri, Göç ve Yurt dışında Yaşayan Faslılardan Sorumlu Delege Bakan Abdulkerim Bin Atik ise geçen hafta yaptığı açıklamada, söz konusu Suriyelilere yardım etmek istediklerini, fakat sığınmacılar Cezayir sınırları içinde olduğundan müdahale edemediklerini belirtmişti.

Cezayir ile Fas sınırı arasında mahsur kalan 50'den fazla Suriyeli sığınmacı, 17 Nisan'dan bu yana Fas'ın güneydoğusundaki Fegig kenti kırsalı ile Cezayir'in Beni Venif kenti yakınındaki sınır bölgesinde bekliyor.