19.07.2017 12:24:36

Fas'ta Mescid-i Aksa'ya destek gösterisi

Fas'ın Tatvan şehrinde gerçekleştirilen Mescid-i Aksa'ya destek gösterisinde, Aksa'ya yönelik ihlallerin ve yahudi yerleşim birimi faaliyetlerinin durdurulması çağrısı yapıldı.

Fas'ta, İsrail güçlerinin ihlallerine maruz kalan Mescid-i Aksa'ya destek gösterisi gerçekleştirildi.

Ülkenin kuzeyindeki Tatvan kentinde bazı sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla toplanan göstericiler, İsrail'in Aksa'ya yönelik ihlallerini protesto etti.

"Kudüs ve Mescid-i Aksa ile dayanışma" amacıyla düzenlenen gösteriye katılan yüzlerce kişi, Aksa'ya yönelik ihlallerin ve Yahudi yerleşim birimleri faaliyetlerinin durdurulmasının yanı sıra siyonist oluşumla her türlü normalleşmeye karşı çıkılması" çağrısında bulundu.

Filistin bayraklarının taşındığı, Aksa'ya destek sloganlarının atıldığı gösteride İslam dünyası ve Arap ülkelerinden, Aksa ile dayanışma içinde olunmasının talep edildiği pankartlar açıldı.

Vakit namazlarını Aksa'nın kapılarında kılan cemaate İsrail polisi zaman zaman sert şekilde müdahale ediyor. Yahudi yerleşimciler ise daha önce olduğu gibi çok sayıda İsrail polisi eşliğinde Aksa'nın avlusuna alınmaya devam ediyor.

İsrail polisi, geçen cuma günü Mescid-i Aksa'da silahlı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürmüş, olayda yaralanan 2 İsrail polisinin ise kaldırıldıkları hastanede öldüğünü açıklamıştı.

İsrail güçleri, 3 gün ibadete kapalı tuttuğu Harem-i Şerif'in iki kapısını 16 Temmuz Pazar günü açmış ve kapılara metal arama dedektörleri yerleştirmişti.

"Metal arama dedektörleri" uygulamasına karşı çıkarak toplanan Filistinliler, gün boyu vakit namazlarını Aksa surlarının dışında kılmayı sürdürüyor.