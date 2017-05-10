10.05.2017 19:56:09
Fas'ta DEAŞ'a yönelik operasyon
Operasyonlarda 6 kişi gözaltına alındıFas'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 6 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Fas istihbarat biriminin Adli Araştırmalar Genel Müdürlüğü Merkez Ofisine bağlı terörle mücadele timlerince Kazablanka, Tanca, Titvan, Marakeş ve Asifa kentlerinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlar düzenlendiği belirtildi.
Operasyonlarda DEAŞ üyesi 6 kişinin gözaltına alındığı dile getirilen açıklamada, zanlıların DEAŞ propagandası yaparak Suriye ve Irak gibi savaş bölgelerine Fas'tan taraftar gönderdikleri ifade edildi.
Gözaltına alınan şahısların ülkede silahlı ve bombalı saldırı yapma hazırlığında oldukları kaydedilen açıklamada, zanlıların sorgulanmalarının ardından mahkemeye sevk edilecekleri aktarıldı.