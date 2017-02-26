26.02.2017 22:26:43

Fas'ın Batı Sahra sorunu

Fas Dışişleri Bakanlığı:- 'Fas, bugünden itibaren Kerkerat bölgesinden tek taraflı olarak çekilmeye başladı'

Fas, Polisario Cephesi ile tartışmalı olduğu, Batı Sahra'nın güneyinde yer alan El-Kerkerat bölgesinden çekilmeye başladığını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Fas, bugünden itibaren Kerkerat bölgesinden tek taraflı olarak çekilmeye başladı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Fas'ın, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından Fas ve Polisario Cephesine "bölgede gerginliğin tırmandırılmasından imtina edilmesi" yönündeki çağrısına olumlu yanıt verdiği belirtildi.

Kral 6. Muhammed'in cuma günü Guterres ile yaptığı telefon görüşmesine işaret edilen açıklamada, Fas'ın, BM Genel Sekreteri'nin uluslararası meşruiyetle uyumlu tavsiye ve değerlendirmelerini dikkate aldığı vurgulandı.

Polisario Cephesinin ise BM'nin çağrısına henüz cevap vermediği ifade edildi.

BM Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamada, Fas ile Polisario Cephesine "Kerkerat bölgesindeki gerginliğin tırmandırılmaması için Batı Sahra'nın güneyinde Moritanya ile Fas Duvarı arasındaki izole bir şeritle gerekli maksimum önlemlerin alınması" çağrısında bulunulmuştu. Açıklamada, BM'nin liderliğindeki diyalog sürecinin yeniden başlaması için en kısa sürede, izole bölgedeki tüm silahlı unsurların koşulsuz çekilmesi gerektiği kaydedilmişti.

Fas, geçen ağustos ayında Moritanya sınırı yakınlarındaki Kerkerat bölgesinin, uyuşturucu kaçakçıları ve yasa dışı ticaret yapanlardan temizlenmesi kapsamındaki operasyonlarının devam ettiğini açıklamıştı.

Fas'ın, 1975'te, eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından, Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile yaşadığı gerginlik devam ediyor. Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken, Polisario Cephesi, Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor.