21.02.2017 09:56:51

Farklı yörelerden eserler Eskişehir'de seslendirildi

Anadolu Üniversitesi Anadolu'nun Sesleri THM Personel Korosu tarafından gerçekleştirilen 'Dillerdeki Türküler' konseri izleyenleri adeta büyüledi.

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Anadolu Üniversitesi Anadolu'nun Sesleri THM Personel Korosu tarafından gerçekleştirilen 'Dillerdeki Türküler' konseri izleyenleri adeta büyüledi.Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Opera ve Bale Salonu'nda gerçekleştirilen konsere Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Açıköğretim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yücel Güney'in yanı sıra çok sayıda öğretim görevlisi, öğrenci ve davetli katıldı. Açıköğretim Fakültesi Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında AÖF öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen konserde koronun şefliğini öğretim görevlisi Erdal Uludağ yaptı. Anadolu'nun dört bir yanından eserlerin seslendirildiği dinletide Kırşehir yöresinden 'Ah Yalan Dünya', Çanakkale yöresinden 'Çemberimde Gül Oya', Ordu yöresinden 'Bahçeye Gel Bahçeye', Trabzon yöresinden 'Divane Aşık Gibi', İstanbul yöresinden 'Gemilerde Talim Var' gibi türküler seslendirildi. Her bölgeden ayrı ayrı fotoğrafların da gösterildiği konseri izleyenler, çalınan türkülere hep bir ağızdan eşlik etti. Konser sonrasında koro, salondakiler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı."Açıköğretim Sistemi için özel bir konser düzenlendi"Konserin Açıköğretim Sistemi öğrencilerine özel olduğunu ve Halk Bilim Araştırma Merkezi tarafından hazırlandığını dile getiren Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Açıköğretim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yücel Güney, "Aslında bu üniversitemizde sürekli olan bir durum bu. Ama bugüne özel olan şey, Açıköğretim Sistemi için özel bir konser düzenlendi. Eskişehir'deki Açıköğretim Sistemindeki öğrencilerimizi buraya çağırdık. Biz AÖF öğrencilerini çok seviyoruz. Onlarla eğitim anlamında birçok birlikteliğimiz var. Onlara yararlı olmaya çalışıyoruz. Ama bu anlamda kampus içerisine onları çağırarak, kampüste örgündeki öğrencilerimizin yapmış oldukları etkinlikleri bir anlamda AÖF öğrencilerine de yapabileceğimizi göstermek istiyoruz. Bundan sonraki süreçte de aynı imkanları onlara sunmaya çalışacağız. Zaman içerisinde diğer şehirlerimizde de bu tür etkinlikleri düzenleme planlarımız var. Bir farklılık yapalım istedik. Açıköğretim Sistemindeki öğrencilerimizin kendilerini Anadolu Üniversitesinde olduklarını hissetmelerini sağlamak istedik. Umarım başarılı olduk. Arkadaşlarımız çok güzel bir konser verdiler. Bizler de çok güzel vakit geçirdik. Umarım öğrencilerimiz de mutlu olmuştur" dedi.