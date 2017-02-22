22.02.2017 10:12:55

Fark oluşturanlar İzmir Ekonomi'de

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), çalışma yaşamında fark oluşturanları, öğrenciler ve profesyonellerle buluşturuyor. İnsan kaynakları yöneticileri ve çalışanlarına yönelik İEÜ İşletme Fakültesi öncülüğünde gerçekleştirilecek 2. İnsan Kaynakları Zirvesinde iş yaşamındaki atılımlarıyla dikkat çeken yöneticiler deneyimlerini genç kuşaklara aktaracak.

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İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), çalışma yaşamında fark oluşturanları, öğrenciler ve profesyonellerle buluşturuyor. İnsan kaynakları yöneticileri ve çalışanlarına yönelik İEÜ İşletme Fakültesi öncülüğünde gerçekleştirilecek 2. İnsan Kaynakları Zirvesinde iş yaşamındaki atılımlarıyla dikkat çeken yöneticiler deneyimlerini genç kuşaklara aktaracak.İEÜ Konferans Salonunda 9 Mart'ta yapılacak etkinlikte, OPET A.Ş Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk, Hugo Boss İzmir Genel Müdürü Joachim Hensch, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Genel Müdürü Mete Meleksoy, Sahinden.com İş Destek Genel Müdür Yardımcısı Güntulu Peker Pamuk deneyimlerini aktaracak. Açılış konuşmaları saat 10.00'da İEÜ Rektörü Prof. Dr. Can Muğan ve İEÜ İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Fehmi Baklacı tarafından gerçekleştirilecek. Zirvede, İEÜ İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burcu Güneri Çangarlı ve İEÜ EKOEĞİTİM Müdürü Dr. Esin Çağlayan tarafından iş yaşamında değerler ve beklentiler başlıklı online anket yapılacak. İEÜ İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Nilgün Gürkaynak moderatörlüğünde Glaxosmith Kline Genel Müdürü Sevgin İşlekel, Danone Hayat İçecek Genel Müdürü Yeşim Güra, A Bank Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Didem Çerçi, "İş Yaşamında Kadının Rolünü" tartışacak.Sürdürülebilir başarının sırrıİEÜ İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Fehmi Baklacı, bugün çalışma yaşamında üç farklı neslin yer aldığına dikkat çekerek, "Profesyonellere ve iş dünyasına yön verecek gençlerimize yönelik bu zirvede, fark oluşturan isimlerle bir araya geleceğiz. İş yaşamında fark oluşturmanın ve sürdürülebilir başarılar elde etmenin yoluna tanık olacağız" dedi.