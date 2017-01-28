29.01.2017 11:03:57

Fareler ve İnsanlar Buca'da sahnelendi

John Steinbeck'in ölümsüz eseri 'Fareler ve İnsanlar' tiyatro oyunu Buca'da sahnelendi.

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John Steinbeck'in ölümsüz eseri "Fareler ve İnsanlar" tiyatro oyunu Buca'da sahnelendi.Yalnızlıklarında kaybolmuş insanların arasında var olmaya çalışan iki dostun sürükleyici hikayesini anlatan "Fareler ve İnsanlar" tiyatro oyunu Bucalıların yoğun ilgisiyle karşılandı. Oyun, Buca Belediyesi kültür etkinlikleri kapsamında Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi Konferans Salonu'nda sahnelendi. Merve Sevi, Murat Makar, Murat Ilgar, Cüneyt Vural, Soner Enmutlu ve Ubeyd Ünal'ın rol aldığı "Fareler ve İnsanlar" oyunu, tiyatroseverlerden tam not aldı.