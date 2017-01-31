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FARC silahlara veda ediyor
31.01.2017 01:38:37

FARC silahlara veda ediyor

Kolombiya hükümeti ve FARC arasında yapılan anlaşmanın ardından FARC silahlara veda ediyor...

Ajanslarda yer alan habere göre; Kolombiya hükümeti, Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) isyancılarının bulundukları bölgelerde artık içtimalara son vereceğini duyurdu. Bu adımdan sonra FARC'ın silah bırakma sürecini başlatması bekleniyor.

"FARC'ın son yürüyüşü başladı" açıklamasında bulunan Bogota yönetimi, 5 bine yakın FARC birliğinin Birleşmiş Milletler (BM) gözetimindeki bölgeye doğru hareket ettiğini bildirdi. 

SİLAHSIZLANMA ÖNÜMÜZDEKİ AYLARDA BAŞLAYACAK

Kolombiya hükümeti ile FARC arasında 50 yıllık çatışmaları sonlandıran tarihi barış anlaşması gereği isyancılar, önümüzdeki aylarda silahları bırakmaya başlayacak.

ELN BARIŞA GÖZ KIRPIYOR

Öte yandan ülkedeki son isyancı grup olan Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN), devletin 'barış görüşmelerine yol vermek' için iki ELN'li tutukluyu serbest bıraktığını açıkladı.

ELN, iki savaçısının barış müzakerecesi olarak görev yapmaları amacıyla serbest bırakıldığını belirtti; isyancı grup, barış görüşmelerinin başlaması için bunu şart koşmuştu. 

Hükümetin adımına ELN'nin esir olarak tuttuğu Kolombiyalı eski milletvekili Odin Sanchez'i salıvermesi bekleniyor.

Kolombiya hükümeti önümüzdeki günlerde iki ELN'li tutukluyu daha serbest bırakıp affetmesi bekleniyor.



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