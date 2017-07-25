25.07.2017 09:31:36

FARC liderleri ve eski paramiliterler yan yana!

Kolombiya’da, FARC ve paramiliterlerin liderleri ilk kez aynı masada otururken barış sürecine yönelik olumlu mesajlar verdiler.

TIMETURK | ÇEVİRİ



Barış süreci başladığından beri, Kolombiya hükümeti ve FARC arasında tarihe geçecek anlar yaşanıyor. Bu kez de görüşmeler esnasında Juan Manuel Santos ve Timochenko, ilk kez kameralar karşısında el sıkıştı. Bu, gerillaların elindeki silahları teslim etmesiyle simgelenen barışın bir göstergesi oldu. El Pais'in eline geçen görüntüde, silahlı çatışma döneminin FARC örgütü ve paramiliterlerin liderleri masada, Bogota'da barış sürecini konuşmak amacıyla bir aradalar.



HAYAL BİLE EDİLEMEZDİ

Cizvit papazı Francisco de Rouxy Alvaro Leyva'nın aracı olduğu toplantı karar verilen zamandan üç saat sonra başladı. Toplantının ana konusu FARC ve devlet arasındaki anlaşmanın önemi ve verilen sözlerin tutulmasıydı. “Kolombiya Birleşik Savunma Gücü” olarak hareket eden paramiliterler, gerillalarla yıllarca savaşmıştı. Birkaç yıl önce böyle bir buluşma hayal bile edilemezdi.



260 BİN KİŞİ ÖLDÜ, 60 BİN KİŞİ KAYBOLDU



Cumhurbaşkanı Juan Manuel Santos “Bu fotoğrafı çok sevdim, çünkü barış budur. Artık silahlar bırakıldı ve tek yapmamız gereken nefreti ve intikam duygusunu bir kenara bırakmak” şeklinde konuştu.



Devletin de ajanlarıyla zaman zaman müdahil olduğu gerilla ve paramiliterler arasındaki savaşta 260 bin kişi ölmüş, 60 bin kişi kaybolmuş ve 7,1 milyon kişi yerinden olmuştu. Ülke, yıllarca süren terör döneminden kısa süre önce kurtuldu.



(El Pais)