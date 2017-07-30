30.07.2017 12:09:31

Faraşin'de PKK'ya ağır darbe

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde, hava destekli operasyonda 9 PKK'lı etkisiz hale getirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı koordinesinde Şırnak, Van, Hakkari birliklerince Beytüşşebap ilçesinin Faraşin bölgesinde, 21 Temmuz'da başlatılan "Şehit Piyade Yüzbaşı Nuri Şener Operasyonu" devam ediyor.

FARAŞİN YAYLASI'NDA 9 PKK'LI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Faraşin Yaylası bölgesinde 9 PKK'lı hava destekli operasyonda etkisiz hale getirildi.

PKK'lılara yönelik bölgedeki operasyon sürüyor.