10.02.2017 11:30:53

Fanus, 13 Şubat'ta tiyatro sevenlerle buluşacak

Gaziantep Folklor Kulübü (GFK) 10 yıllık birikimini taçlandırmaya devam ediyor. GFK, halk oyunları konusundaki liderliğinin yanında tiyatrodaki başarısı ile de dikkat çekiyor.Gaziantepli oyun yazarı Vedat Diri, uzun yıllar sonra açılan ilk oda tiyatrosu olma özelliği taşıyan yeni salonunun anlamlı bir oyunla açılacağını belirtti.GFK'nın bir ilki gerçekleştirerek düzenli olarak bir oyunu haftalık periyotlarda oynayarak Gaziantep'in kültürel etkinliğine katkı sağlamayı planladığını ifade eden Diri, "GFK perdelerini 13 Şubat'ta perdelerini Fanus adlı oyunla açacak. Bu oyunun GFK için ayrı bir önemi var. Bu oyun Türk Tanıtım Fonu tarafından Avrupa'da temsil edilmesi ve başta Frankfurt olmak üzere Avrupa'nın çeşitli kentlerinde 2 yıldır kapalı gişe oynaması GFK için gurur kaynağıdır. Tiyatro, 2015 yılından beri Frankfurt Başkonsolosluğunun himayesinde ve Türk Tanıtım Fonu bünyesinde deva ediyor. Ayla Algan süpervizörlüğünde, Kamil Kellecioğlu yönetmenliğinde iki yıldır Avrupa'da kapalı gişe oynanan oyunun Gaziantep gösterisinde ise yönetmenlik koltuğunda Onur Acıoğlu oturuyor. Fanus'un genel sanat yönetmeni ise canan karhan. GFK tiyatronun her sene özenle eğitime aldığı birbirinden değerli eski ve yeni oyuncuları ise Fanus'a hayat vermek için 13 Şubat tarihini iple çekiyor" dedi."70 kişilik salonumuzda izleyicilerimizi bekliyoruz"İnsanın iç çelişkilerini anlatan oyunun yaşama dair herkesi ayrı ayrı etkilediğini belirten Diri, oyun çıkışında her izleyici düşünmeye sevk ettiğini dile getirdi.Uzun uğraşlar sonunda her tablosu özenle planlanan oyunun müzikleri, oyuncuları ve dekorunun tiyatro sevenleri etkileyeceğini vurgulayan Diri, "70 kişilik salonumuzda izleyicilerimizi bekliyoruz" diye konuştu.Fanus adlı oyunun kadrosunda ise, Selin Betin Gürsoy, Hakan Acıoğlu, Salihcan Kılınç, Deniz Kütük Duran, Hicran Yanık Güllü, İbrahim Ozan Kaner, Özge Albay, Kevser Singeç, Fatih Sülker, İbrahim Tazeoğlu, Uğur Yeşildağ, Eyüp Singeç ve Fatih Özkal. Danslar, Duygu Coşar, Pınar Öz, dekor, Erdal Küçükarslan, Kostüm tasarım, Neval Elpeze, dans, Ayça Anlar, grafik tasarım, Sercan singeç, baskı Eyüp Singeç, GFK tiyatro kurulu, Burak Anlar, Hakan Acıoğlu, Canan Karhan, Hasan Kayın, Ayça Anlar, Onur Acıoğlu, Neval Elpeze, Semra Karakuzulu ve Erdal Küçükarslan yer alıyor.