13.02.2017 19:38:25

Facia gibi kaza: 28 ölü, 16 yaralı

Tayvan’da meydana gelen trafik kazasında 28 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

Focus Taiwan'ın haberine göre, kaza adanın güneyindeki Yilan-Nangang vilayetlerini birbirine bağlayan otoyolda gerçekleşti.





44 kişi taşıyan bir otobüsün otoyolda devrilmesi sonucu, 28 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi, 16 kişi de yaralandı.



Olay yerine itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralıların tedavi altına alındığı bildirildi.

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