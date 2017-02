08.02.2017 23:31:04

Facebook'un kurucusu Zuckerberg görevden ayrılıyor mu?

13 yıl önce kurulduğunda sosyal medya iletişiminde yeni bir çağın kapısını aralayan Facebook'un kurucusu Mark Zuckerbeg'in yıllardır sahibi olduğu üç unvandan biri yatırımcıları rahatsız etmeye başladı.

Şirketin hissedarları, 2012'den bu yana CEO'luk ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini birlikte yürüten Zuckerberg yerine bağımsız bir yönetim kurulu başkanı getirilmesini talep ediyor. "CEO ve Yönetim Kurulu arasında bir güç dengesi olmalı" ifadeleriyle bin 500 hissedar tarafından imzalanan bildiride "Bu iki görevin tek kişi tarafından yerine getirilmesinin, şirketin yönetimini zayıflattığına ve hisse değerine zarar verdiğine inanıyoruz"



ZUCKERBERG'İN KAZANCI HİSSEDARIN KAYBI MI?



Bağımsız yönetim kurulu başkanı ihtiyacı, Facebook'un 2016'da aldığı yeni hisse düzenlemesi kararından doğdu. Mark Zuckerberg ve eşi Priscilla Chan, 2015'te kızları Maxima'nın doğumundan sonra sahip oldukları Facebook hisselerinin yüzde 99'unu hayır işleri için bağışlayacağını duyurmuştu.



Yönetim Kurulu'nun 20 Haziran 2016'daki hissedarlar toplantısında alınan kararla elinde A ve B sınıfı hisse bulunduran herkesin hisselerini Facebook yönetiminde oy hakkı bulunmayan C sınıfı 3 hisseye bölmesi zorunlu tutuldu. Şirketin sermaye yapısını değiştiren bu durum, yatırımcıların elindeki hisseleri değerlemek yerine kazancı üçe bölüyor. Yani örneğin 100 dolarlık hisse, üç hisse arasında bölüştürülerek 33'er dolarlık hisse oluyor.



Yeni sistemle Facebook hisselerinin yüzde 5'ini elinde tutacak Zuckberg'in elinde ise hem yönetim kontrolüne sahip B sınıfı hisse, hem C sınıfı hisseler olacak. Bağışlayacağı miktar da bu C hisseleri üzerinden gerçekleşecek. Söz konusu kararla Zuckerberg, Facebook yönetimiyle bağlantılı kaldığı süre içerisinde firmanın kontrolünü elinde tutabilecek. Firmadan ayrılması durumunda ise, bu hisseler sayesinde yine yönetimde söz hakkına sahip olacak.

