01.02.2017 12:15:07

Facebook'ta 'hediye çeki' dolandırıcılığı

Kayseri'de 56 yaşındaki B.O. bir arkadaşının çalınan facebook hesabından hediye çeki kazandığını söyleyen kişi tarafından 3 bin 695 TL dolandırıldı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Kayseri'de 56 yaşındaki B.O. bir arkadaşının çalınan facebook hesabından hediye çeki kazandığını söyleyen kişi tarafından 3 bin 695 TL dolandırıldı.Edinilen bilgiye göre olay, 30 Ocak tarihinde meydana geldi. 56 yaşındaki B.O. isimli şahıs, Kayseri Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne gelerek müracaatta bulundu. B.O. (56), polise bir arkadaşının çalınan facebook hesabından, hediye çeki kazandığını söyleyen bir mesaj geldiğini anlattı. B.O., gelen mesajda istenilen kredi kartı bilgilerini, arkadaşı zannettiği için karşı tarafa verdikten sonra hesabından 3 bin 695 TL harcama yapıldığını iddia etti.Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.