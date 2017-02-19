19.02.2017 10:47:19

Fabrikalar Mahallesi'nde asfalt ve kaldırım çalışmaları başladı

Kepez Belediyesi, Fabrikalar Mahallesi'nde gerçekleşen alt yapı çalışmalarının ardından, hizmet veremez durumdaki yol ve kaldırımları yenileme çalışmasına başladı.

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Kepez Belediyesi, Fabrikalar Mahallesi'nde gerçekleşen alt yapı çalışmalarının ardından, hizmet veremez durumdaki yol ve kaldırımları yenileme çalışmasına başladı.Elektrik, doğalgaz, fiberoptik gibi alt yapı çalışmalarının tamamlanmasından sonra asfalt ve kaldırım çalışmasını gerçekleştiriyor. Kepez Belediyesi, bu yöntemi 10 mahallesinin ardından şimdi Fabrikalar Mahallesi'nde uyguluyor.Mahallede, doğalgaz, elektrik iletim hatlarının yer altına alınması, fiberoptik internet, kanalizasyon, yağmur suyu drenajla ilgili alt yapı çalışmaları tamamlandı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, alt yapı çalışmaları biter bitmez bölgede asfalt ve kaldırım yenileme çalışması başlattı. Mahallede 8 bin 700 metre uzunluğundaki yolda 11 bin ton sıcak asfalt, 20 bin m2 kaldırım çalışması yapılacak.Mahallede devam eden asfalt ve kaldırım çalışmalarını inceleyen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, alt yapıyla ilgili tüm çalışmalarının tamamlandığını aktararak, "Artık Fabrikalar Mahallemiz alt yapı noktasında şehirleşmesini tamamlamış oluyor. Mahallemiz, şehrin merkezinde küçük katlı, çevreye uyumlu binalarıyla dingin bir yaşamın olduğu bir bölge. Şimdi tamamlanan alt yapısıyla, yenilenen asfaltı ve kaldırımlarıyla daha da güzel olacak" dedi.