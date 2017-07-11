11.07.2017 11:25:42

Fabrikada feci kaza: İşçi hayatını kaybetti

Hatay'da bir fabrikadaki tavan vincinden düşen işçi hayatını kaybetti.

Payas ile Dörtyol ilçeleri sınırları içerisinde bulunan bir metalürji fabrikasında çalışan 33 yaşındaki Ali Andı, tavan vincinde gece çalışırken dengesini kaybederek yaklaşık 15 metre yüksekten yere düştü. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde işçinin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Kafasını yere çarparak hayatını kaybettiği anlaşılan işçinin cenazesi Dörtyol Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Ali Andı'nın ölüm haberini duyan yakınları sinir krizi geçirdi.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.