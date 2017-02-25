25.02.2017 17:11:49

'!f İstanbul Film Festivali' OMÜ'de Başladı

Bu yıl 16'ncısı düzenlenen '!f İstanbul Film Festivali', Ondokuz Mayıs Üniversitesi UZEM Kongre Merkezinde yapılan temsili gala ve kokteyle Samsun'da başladı.

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Bu yıl 16'ncısı düzenlenen "!f İstanbul Film Festivali", Ondokuz Mayıs Üniversitesi UZEM Kongre Merkezinde yapılan temsili gala ve kokteyle Samsun'da başladı.Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü öğrencilerinin, müzik dinletisiyle eşlik ederek renk kattığı etkinliğe; Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Rektör Başdanışmanı Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz, Uluslararası İlişkiler Birimi Başkanı Prof. Dr. Rıdvan Kızılkaya, akademisyenler ve çok sayıda sanatsever katıldı.Festival ayrıca, Ara Güler, İzzet Keribar, Sabit Kalfagil gibi Türk fotoğrafçılığının duayen isimlerinin yanı sıra akademisyenlerin ve genç yeteneklerin çalışmalarının yer aldığı "Sinerji" isimli fotoğraf sergisine de ev sahipliği yaptı."Ana hedefimiz fotoğraf sanatının sinerjisini tüm şehirlerimize yaymak"Sergiyle ilgili konuşan Sinerji Fotoğraf Sergisi koordinatörlerinden Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ata Yakup Kaptan, "Daha önce yedi yerde düzenlediğimiz ve 81 sanatçının fotoğraflarından oluşan bu serginin ana hedefi, fotoğraf sanatının sinerjisini tüm şehirlerimize yaymak. İsminin sinerji olmasının nedeni de bu" dedi.Samsun'dan SAMFAD (Samsun Fotoğrafçılar Derneği) Başkanı Abdullah Sezgin, OMÜ Öğretim Görevlisi Atanur Sevim gibi iyi fotoğrafçıların çalışmalarının da sergilendiğini kaydeden Kaptan, yaza doğru Samsun OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesinde ikinci bir sergi düzenlemeyi düşündüklerini de sözlerine ekledi.Fotoğraf sergisinin gezilmesinin ardından festivalin ilk sinema filmi olan "Tanna" sinemaseverlerle buluştu.