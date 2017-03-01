01.03.2017 16:36:57

'!f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali' Ankara'da başlıyor

'!f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali', 13'ncü kez yılın en çok konuşulan ve beklenen filmleriyle Ankara'da başlıyor- Festivalin heyecan verici filmlerinden 'T2 Trainspotting', festival kapsamında ilk kez izleyiciyle buluşacak- Festivalin galalar bölümünde, Toronto'dan Venedik'e, Cannes'dan Sundance'e dünyanın önemli festivallerinde büyük ilgi gören ve yılın en çok beklenen filmleri se

"!f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali", "İyileştiren Şeyler" temasıyla 13'ncü kez Ankaralı sinemaseverleri, yılın en çok konuşulan ve beklenen filmleriyle buluşturacak.

!f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali'nden yapılan yazılı açıklamada, İş Bankası Maximum Kart'ın ana ortaklığında yapılacak "16. !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali", 2-5 Mart tarihlerinde Ankara Cinemaximum Armada sinemalarında gerçekleşecek. Festivalin kısaları ise ODTÜ, Başkent ve Bilkent üniversitelerinde ücretsiz gösterilecek.

!f İstanbul'un heyecan verici filmlerinden "T2 Trainspotting", festival kapsamında ilk kez izleyiciyle buluşacak. Yönetmen Danny Boyle'un 1996'da yazar Irvine Welsh'in romanından uyarladıgÌ†ı ve sinema tarihinin en kült filmlerinden biri haline gelen "Trainspotting"in devam filmi "T2 Trainspotting", sinemaseverleri Mark Renton ile Edinburgh'a, Spud, Sick Boy ve Begbie'nin 20 yıl sonraki yaşamlarına götürecek.

Welsh'in devam romanından uyarlanan ve oyuncularını korumayı başaran filmin başrol oyuncuları arasında Ewan McGregor, Ewen Bremner, Jonny Lee Miller ve Robert Carlyle yer alıyor. Türkiye'de gösterimi olmayan ancak sadece !f İstanbul'da gösterilecek filmin, ilk bölümü de festival programında yer alacak.

- Yılın en çok beklenen filmleri Ankara'da

Festivalin galalar bölümünde, Toronto'dan Venedik'e, Cannes'dan Sundance'e, dünyanın önemli festivallerinde büyük ilgi gören ve yılın en çok beklenen filmleri seyirciyle buluşturulacak.

Aralarında "Brokeback DagÌ†ı", "Pi'nin YasÌ§amı" filmlerinin Oscar'lı yönetmeni Ang Lee'nin Kristen Stewart, Chris Tucker, Garrett Hedlund ve Vin Diesel gibi isimleri buluşturduğu, sinema tarihinde ilk defa uygulanan yeni bir teknoloji kullanarak yüksek kare hızıyla çektigÌ†i "Billy Lynn'in en uzun yürüyüşü" Ankaralıların beğenisine sunulacak.

Bağımsız sinemada ön plana çıkan yönetmen Kelly Reichardt'ın Michelle Williams, Kristen Stewart, Laura Dern ve özellikle Lily Gladstone'un oyunculuklarıyla gündeme gelen son filmi "Mutlak Kadınlar", Danimarkalı kadın yönetmen Lone Scherfig'in Gemma Arterton ile Sam Claflin'i başrole taşıyan romantik komedisi "Aşkın Çekimi", "Ben Robot" dizisinin tanınmış oyuncusu Rami Malek'inn ilk sinema filmi olan gerilim dalında çektiği "Buster'ın hasta kalbi" ile Natalie Portman ve Johnny Depp'in kızı Lily-Rose Depp'i buluşturan fantastik filmi "Planetarium", Ankara'da galasını yapacak filmler arasında yer alıyor.

Toplam 69 filmin gösterileceği festivalde ayrıca "En İyi Animasyon" dalında Oscar'ın güçlü adayları arasında adlandırılan, diyalogsuz "Kırmızı Kaplumbağa" ve Hannes Holm'uÌˆn yazar Frederick Backman ile Backman'ın İsvecÌ§'te cÌ§ok satan romanından uyarladıgÌ†ı, "Yabancı Dilde En İyi Film" kategorisinde Oscar adayı olan "Hayata roÌˆvesÌ§ata çeken adam" filmleri gösterilecek.

- Geleceğin yönetmenleri keşfedilecek

Festivalde geleceğin yönetmenlerinin keşfedilmesi için Alman yönetmen Nele Wohlatz'ın ödüllü aşk filmi "Miş'li gelecek zaman", İsrailli Hadas Ben Aroya'nın yazdığı, kurguladığı, yönettiği ve oynadığı, günümüz ilişkilerine eğlenceli bir yorum getirdiği filmi "Kimse benzemez bana" beyaz perdeye yansıyacak.

Polonyalı Agnieszka SmoczyÅ„sk'in fantastik film festivallerinden ödülle dönen yapımı "Deniz kızlarının şarkısı", Mısırlı yönetmen Tamer El Said'in ödüllü, bir sÌ§ehrin son günlerini yasÌ§ıyor olmasının agÌ†ırlıgÌ†ı ve derin hüznünü gerçek bir dille anlattığı etkileyici filmi "Şehrin son günlerinde" ve İranlı yönetmen Reza Dormishian'ın günümüz İranının alegorik portresini çizdiği, güçlü oyunculuklarıyla çok konuşulan ikinci filmi "Lantouri" sinema tutkunları için gösterime girecek.

Tali Shemesh ve Asaf Sudry'nin İsrail'de bir otobüs garına yapılan saldırıyı tanıkların gözünden anlatan belgeselleri "Garda Ölüm", 2015'de Filmmaker dergisinin "BagÌ†ımsız Filmlerin 25 Yüzü" listesinde yer alan Amerikalı sanatçı Theo Anthony'nin ses getiren belgeseli "Fare Filmi", Danimarkalı Andreas Dalsgaard ile Suriyeli Obaidah Zytoon'ın birlikte yönettiği, Arap Baharı'ndan günümüz Suriyesine uzanan hikayeyi birinci elden tanıklarıyla anlatan "Savaş Şovu" da festivalde gösterilecek.

Polonyalı Pawel Lozinski'nin anne kız arasındaki ilişkiyi terapi seansları üzerinden anlatan filmi "Seni ne kadar sevdiğimi bir bilsen", Mısırlı yönetmen Mohamed Siam'ın kendi ülkesinin yitisÌ§ine dair anlattığı kisÌ§isel ve kalbi kırık hikayesini konu edinen "Kimin ülkesi?" adını taşıyan filmler, geleceğin yönetmenlerini ve yeni bakışları keşfetmek isteyen sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

- Türkiye'den kısalar ve yılın en iyi kısaları

!f İstanbul'un kısa metrajlı film üretimine dair son bir yıl içerisindeki eğilimlerin derlemesini yapmak amacıyla hazırladığı "Türkiye'den Kısalar" bölümü bu sene dört derlemeden oluşuyor.

Kendilerine has bir zaman diliminden izleyiciye seslenecek filmlerin gösterileceği bölümde, "Geceyarısı, Türkiye zamanı" derlemesinde, Esme Madra'nın "Su almaya gidiyorum, bir şey isteyen var mı?", Koray Sevindi'nin "Döngü", Pınar Öğünç'ün "Evbark", Emin Akpınar'ın "Güney Kutbu", Burkay Doğan'ın "Tıkanma", Murat Uğurlu'nun "İki Parça", Yağmur Altan'ın "Tavşan Kanı" ve Levent Çetin'in "Demokrasi hatırası" adlı kısa filmleri izleyiciyle buluşacak.

Yasemin Özcan'ın kisÌ§isel sergisi Saadet Çıkmazı'ndaki "Aslanlar ve Ceylanların KucagÌ†ında" isimli çalısÌ§masından esinlenen "Aslanlar ve ceylanlar" derlemesinde Hasan Can Dağlı'nın "Siyah Çember", Azra Deniz Okyay'ın "Sulukule Mon Amour", Muhammed Seyyid Yıldız'ın "Diyariyek-Bir hediye", Metehan Şereflioğlu'nun "7 Santimetre", Ruken Tekeş'in "Heverk-Çember", Eren Topçu'nun "Bugün", Murat Uğurlu'nun "İki Parça" adlı kısa filmleri de gösterime girecekler arasında yer alıyor.

Kısa film alanında yönetmenlere açılan alan içerisinde izleyicilerin iç dünyasını dillendiren seçkiler arasında yer alan "Muazzam Öz" bölümünde ise Can Eren'in "Benim, yalnızlık aleti", Özgü Özbudak'ın "Balerinin bir günü", Merve Tuna'nın "Lateks paltonun bilinç dışı anatomisi", Melisa Üneri'nin "Patates olmasın", Sezen Kayhan'ın "Elene", Pınar Yorgancıoğlu'nun "Nebile hanımın solucan deliği" isimli kısa filmleri ve dünyevi sıkısÌ§mısÌ§lıkların manevi arayısÌ§larla çatısÌ§masına dokunan kısa filmleri bir araya getiren "Burası ve Ötesi" adlı seçkisinde de Pelin Kırca'nın "Aysız bir gece", Özgür Demirci'nin "Uzaktaki kadın", Mustafa Efelti'nin "35", Ece Yazıcıgil ve Ilgın Harput'un "Yad", Bora Tarhan'ın "Başka bir dünyaya yolculuk", Filiz Işık Bulut'un "Zelal" ve Ayris Alptekin'in "Kot farkı" adlı kısa film çalışmalarına yer verilecek.

Ankara'da yarın başlayacak festivalde saat 19.00 öncesi tüm seanslarda öğrenci olmayanlar 10 lira, öğrenciler 2 lira, hafta içi saat 19.00 seansı ve sonrası ile hafta sonu tüm gün bilet fiyatları öğrenci olmayanlar 19 lira öğrenciler 16 lira, saat 21.30 ve 22.00 seansları için ise ayrım olmaksızın 20 lira ücret ödeyecek.

Festival biletleri, Biletix'ten ve sinema gişelerinden temin edilebilecek.