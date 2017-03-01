01.03.2017 12:04:34

Ezher Şeyhi Tayyib'den 'İslamofobi' çıkışı

Ezher Şeyhi Tayyib: 'İslamofobiye bakan kimse, dini şiddet konusunun ortak paydaları olmasına rağmen İslam ve Hristiyanlığa karşı küresel muhakemede çifte standartlığın söz konusu olduğunu görecektir'

Mısır'daki Ezher Şeyhi Ahmed et-Tayyib, İslam dini sürekli ithamlara maruz kalırken Batı'nın, Yahudi ve Hristiyan aşırılığını dikkate almamasını eleştirdi.

Ezher Şeyhi Tayyib, Mısır'ın başkenti Kahire'de 50'den fazla ülkeden Müslüman ve Hristiyanların farklı mezheplerinden alimler, din adamları ve düşünürlerin katılımıyla düzenlenen "Özgürlük ve Vatandaşlık.. Çeşitlilik ve Bütünleştirme Konferansı'nda konuştu.

Batı'da sürekli İslam'ın suçlandığını ve karalama kampanyası yürütüldüğünü belirten Tayyib, "İslamofobiye bakan kimse, dini şiddet konusunun ortak paydaları olmasına rağmen İslam ve Hristiyanlığa karşı küresel muhakemede çifte standartlığın söz konusu olduğunu görecektir." ifadelerini kullandı.

Ezher Şeyhi sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ancak Hristiyanlık adına en çirkin dini şiddet uygulanmasına rağmen o eylemlerden dolayı Hristiyanlık suçlanmadı. Örneğin, Kuzey İrlanda'da yaşanan dini çekişmeler ve Bosna savaşında binlerce Müslümanın öldürülmesi Hristiyanlık adına yapılmıştı."

Dini, savaşları körükleyen bir ateş olarak tasvir etmenin üzücü ve acı verici olduğunu vurgulayan Tayyib, Müslüman ve Hristiyan din adamlarını, ülkelerinde birlikte yaşama ve sosyal barışı sağlayıncaya kadar aralarındaki ihtilafları bir tarafa bırakmaya davet etti.

Mısır Ortodoks Kilisesi Patriği II. Tawadros da konferanstaki konuşmasında, farklı dinlere mensup insanların birlikte yaşamasına yönelik en büyük tehlikenin aşırılık olduğunu söyleyerek, "Mısır ve Arap ülkelerinde, hala dini yanlış anlamadan kaynaklanan aşırılığın sorunları yaşanıyor. Birlikte yaşamaya karşı en büyük tehlikeyi oluşturan aşırılık, bugün yaşadığımız şiddet, cinayet ve terörün sebebidir." dedi.