19.02.2017 12:29:43

Ezgi Alaş Bucalılarla buluştu

Buca Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi, caz müziğin dünya çapında başarılar elde etmiş sanatçısı Ezgi Alaş ve orkestrasını caz tutkunlarıyla buluşturdu.

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Buca Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi, caz müziğin dünya çapında başarılar elde etmiş sanatçısı Ezgi Alaş ve orkestrasını caz tutkunlarıyla buluşturdu.Buca Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi (BBKSM)'nin bu haftaki unutulmaz konserine Ezgi Alaş Quartet imzasını attı. Piyanoda Can Yapıcıoğlu, davulda Soykan Akkaya, bas gitarda Burak Atlı'nın eşlik ettiği Ezgi Alaş, caz müziğin tadına doyulmaz eserlerini Bucalılar için seslendirdi. Alaş ve orkestrasının sunduğu mini caz konseri Bucalı sanatseverlerin büyük beğenisini kazandı. Ezgi Alaş, büyüleyici sesi ve yorumuyla caz severlere unutulmaz bir gece yaşattı.Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümü Caz Departmanı, caz-vokal dalında eğitim alan Ezgi Alaş, son 6 ayda İtalya, Litvanya, Makedonya, Gürcistan ve Letonya'da katıldığı uluslararası müzik yarışmalarında adeta ödüllere ambargo koydu. İtalya'daki Uluslararası Avrupa Genç Yetenekler Müzik Festivalinde, en iyi şarkı ve solist kategorilerinde birincilik alan Ezgi Alaş, Romanya Euro Ritm Müzik Yarışmasında en iyi solist, radyo özel ödülü ve Wafa ödülünü, Makedonya'da 16. Uluslararası Tra-la-la Müzik Festivalinde, Gürcistan'daki Pearl of Batumi Grand Prix'de birincilik ödüllerini, Litvanya Kaunas Tallent Festival üçüncülük ödülünü son olarak da önceki hafta Letonya Riga'da jüri özel ödülünü, en iyi folk şarkısı ve dünya hitleri üçüncülük ödüllerini kazandı.Alaş, üniversite eğitimine başlamadan önce de Genç Nota Liseler Arası Müzik Yarışmasında iki yıl üst üste en iyi solist ve gelecek vadeden en iyi solist ödülleri ile 9. Nardis Genç Jazz Vokal yarışması workshop ve jüri özel ödülü kazanarak Polonya'da konser verme şansını yakalamıştı.