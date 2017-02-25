25.02.2017 16:56:37

Ezan yasağını protesto etti

Çorum'da görme engelli bir kişi, İsrail'de ve Avrupa'da bazı ülkelerde ezana yönelik kısıtlamaları protesto etmek amacıyla tarihi Ulu Cami'de bir saat boyunca dua ederek tepkisini gösterdi.

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Çorum'da görme engelli bir kişi, İsrail'de ve Avrupa'da bazı ülkelerde ezana yönelik kısıtlamaları protesto etmek amacıyla tarihi Ulu Cami'de bir saat boyunca dua ederek tepkisini gösterdi.Dua öncesi gazetecilere açıklamada bulunan Dursun Çalışkan, İsrail, Hollanda ve Macaristan'da hoparlörlerle ezan okunmasının yasaklandığını söyledi.Çalışkan, daha sonra Ulu Camii'nin kapısına geçerek bir saat boyunca dua etti.