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Ezan ve salalar daha güzel okunacak
20.02.2017 17:18:37

Ezan ve salalar daha güzel okunacak

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yavuz Ünal, "Camilerden yükselen ezan ve salalara bir standart getirmek ve kullanılan cihazlara ezanın daha güzel okunması için bir standart getirilmesine yönelik bir çalışma başlatıldı" dedi.

Diyanet İşleri Başkalığı ezanın usulüne uygun ve güzel okunması için ses cihazları konusunda yeni standartlar belirledi. Din görevlilerine özel ses eğitimi için başlatılan çalışma ile ilgili bilgi veren Ünal, "Camilerden yükselen hem ezan hem de salalara bir standart getirmek, hem ses hem de kullanılan cihazlar açısından ezanın daha güzel okunması açısından bir standart getirmeye yönelik bir çalışma başlatıldı. Cihazların teknik açıdan bakımını Ramazan ayına kadar yetiştirmek istiyoruz. Ses cihazlarının bütünüyle elden geçirilmesi, insan zihnini, kulağını rahatsız eden gürültü olarak nitelendirilen seslerin ortadan kaldırılmasını arzu ediyoruz. Bu, ibadet edenlerin daha huzurlu ibadet etmelerine imkan sağlayacak ve namaza yönelik çağrıyı insanların daha sağlıklı bir şekilde anlamasını sağlayacak bir süreçtir" diye konuştu.

"GELEN BİR TAKIM ŞİKAYETLER VAR"

Müezzinlerin ses eğitimleri için yapılan çalışmaları anlatan Ünal, "Özellikle okunmasına yönelik bir kursumuz var. Gelen bir takım şikayetler var. Gelen olumlu tepkiler dışında olumsuz tepkiler de var. Diyanet İşleri Başkanlığı hizmet kalitesini yükseltmek adına toplum nezdinde ki kurumsal itibarını yükseltebilmek için sorun olarak gördüğü bu alanı tümden ortadan kaldırmak için önce kötü örnekleri iyileştirmek, daha sonra da iyileri daha da iyileştirmek için bir strateji üzerinde çalıştı. Mercek altına alınan illerde tamamen cihazların elden geçirilmesi, sesin ayarlanması, yakın mesafedeki evleri rahatsız etmeyecek düzeyde belirli bir desibelde sesin kontrol edilmesi, özellikle de ses kalitesi sorunlu olan cihazlardan yükselen o ara seslerin ortadan kaldırılmasına yönelik bir çalışmadır" ifadesini kullandı.

Binaların camilere çok yakın olduğu yerlerde ses oranı belirlendiğinin altını çizen Ünal, "Uzmanlar tarafından uygun görülen hem çağrının ulaşması hem de yakın mesafede oturanların rahatsız olmaması açısından böyle bir ses oranı belirlendi. Buna uygun olarak bir ölçüm süreci belirledik. Belirli süre içerisinde bunun ölçülmesini arzu ediyoruz. Ramazan'a da hazır hale getirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Bu konunun muhatabının müezzinler olduğunu ifade eden Ünal, "Muhatabımız müezzinler, bu konuda standart okuma oluşsun, arkasından da güzel okumaya yönelik makamla ezan okumaya, sabah ezanı ile akşam ezanını birbirinden ayıracak şekilde bir standart oluşturmak istiyoruz" dedi.

"EĞİTİM SEFERBERLİĞİ BAŞLATACAĞIZ"

Bir eğitim seferberliği başlatmak istediklerinin altını çizen Ünal şunları söyledi:

"Merkezi sistemden okunan ezanlar ve merkezi sistemden okunmayan ezanlar var, ezanı güzel okuyan bütün görevlilerimizin bizzat kendilerinin okumasını arzu ediyoruz. Öncelikle müezzinlerimizi eğitime alacağız. Daha sonrada camideki imamları eğitime alacağız. Bütün görevlilere ulaşmasını ve eğitimlerinin yenilenmesini arzu ediyoruz."

Ülke genelinde 86 bin camide ezanın nitelikli olarak okunmasını sağlayacaklarını kaydeden Ünal, "Cami sayımız önemli, camilerimizin içerisinde kadrosu olmayan yaklaşık 11 bin rakam var. Ezan okunması gerekiyor. Vatandaşlarımız haklı olarak ezan sesi duymak istiyorlar. Bu topraklar kadar şehidi olan bir toprak yoktur. Şehitlerin hürmetine ezanı duymak bizim en doğal hakkımız. Ülkenin her karış toprağında ezan okunması gerekiyor. 86 bin camimizin tamamında ezanın nitelikli bir şekilde okunmasını sağlayacak bir eğitim seferberliği başlatacağız" diye konuştu.
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