22.02.2017 17:43:37

Eyyübiye Belediyesinden Yeni Anayasa ve Cumhurbaşkanlığı Sitemi paneli

Eyyübiye Belediyesi tarafından referandum ile halk oylamasına sunulacak olan Yeni Anayasa, Cumhurbaşkanlığı sistemi ile 28 Şubat'ın siyasi ve hukuki açılardan ele alındığı panel düzenlendi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Eyyübiye Belediyesi tarafından referandum ile halk oylamasına sunulacak olan Yeni Anayasa, Cumhurbaşkanlığı sistemi ile 28 Şubat'ın siyasi ve hukuki açılardan ele alındığı panel düzenlendi.Eyyübiye Belediyesi tarafından referandum ile halk oylamasına sunulacak olan Yeni Anayasa ve Cumhurbaşkanlığı Sistemi ile 28 Şubat paneli, Mehmet Akif İnan Konferans Salonunda düzenlendi.Yüzlerce vatandaşın katıldığı ve yaklaşık iki saat süren panelde panelistler, Doç.Dr. Adnan Küçük, Gazeteci-Yazar İlhami Işık ile Optimar Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir, Eyyübye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci'nin moderatörlüğünde katılımcılara Cumhurbaşkanlığı Sitemi ile Yeni Anayasayı anlattı.Şanlıurfa Vali Yardımcısı Ufuk Akıl, AK Parti İl Başkan Yardımcıları Bahattin Yıldız, Cemil Çadak, AK Parti Eyyübiye İlçe Başkanı İsmail Demirbaş, sivil toplum kuruluşu başkan ve yöneticileri ile vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği panelde katılımcılara neden 'Evet' demeleri gerektiğine dair bilgiler aktarıldı.Yeni Anayasa konusundaki aktif çalışmalarıyla dikkat çeken Doç Dr. Adnan Küçük yaptığı konuşmada, yeni anayasanın hukuki boyutuyla ilgili bilgiler aktarıldı. Kürt sorunu ve çözüm sürecindeki aktif rolüyle ülkenin önemli kanaat önderlerinden olan Gazeteci-Yazar İlhami Işık ise yeni anayasa, 28 şubat ile mevcut sistemin neden değiştirilmesi yönündeki düşüncelerini katılımcılarla paylaştı. Optimar Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir de kamuoyu sonuçlarıyla ilgili bilgi verdi. Soru- cevap şeklinde devam eden panelin sonunda Eyyübiye Belediyesi tarafından panelistlere, Şanlıurfa'ya özgü çeşitli hediyeler verildi.Panelin moderatörlüğünü yapan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Eyyübiye Belediyesi olarak önümüzdeki süreçte de bu tarz sosyal konularla ilgili panelleri düzenlemeye devam edeceklerini belirtti. Başkan Ekinci, 'Malumunuz Ülkemiz hızlı bir değişim ve dönüşüm yaşıyor. Bu değişim ve dönüşümü yaşarken de bunu iyi bir şekilde de izah edilmesi gerekiyor. Nereden nereye geldiğimizi de ifade etmemiz gerekiyor. Bununla ilgili de bizler Eyyübiye Belediyesi olarak kültür sanat faaliyetleri kapsamında bir yıllık program düzenledik ve bu program da özellikle ülkemiz açısından önemli olan hususlar. Bölgemiz açısından önemli olan hususlara değinmek istiyoruz. Belediyeler biliyorsunuz fiziki ve sosyal anlamda hizmet üreten kuruluşlardır. Bir yerde Kamu kuruluşu sayılır. Diğer tarafta da belediyelerin fiziki projelerin yanında özellikle sosyal konularla ilgili de programlar yapması gerekiyor, yapması gerektiğine inanıyoruz. Bu kapsamda da böyle bir program düzenledik. Bu program kapsamında da evet bugün Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve 28 Şubat başlıkları altında katılımcılara panelistlerimiz tarafından bilgiler aktarılacak "dedi.İlk kez bir sivil anayasa yapılabileceğinin vurgusu yapılan panelde Doç.Dr. Adnan Küçük, örneklemeler yaparak sistemin özelliklerini anlattı. Doç.Dr. Adnan Küçük 'Şimdi diyorlar ki tek adam olacak diktatör olacak. Ülkeyi kararnamelerle yürütecek. Allah aşkına ne yapmamız lazım, bir bakmamız lazım, yetkisi nedir. Amerikan başkanının yetkileri 5 satır üzerinde ama genel yetkiler verilmiş, kapsayıcı yetkiler verilmiş. Orda ki bir satırlık yetki bizim Cumhurbaşkanına verilen 10 yetkiyi kapsar bir satırlık yetki. Genel yetki verilmiş soyut olarak bunlar belirtilmiş, ta ki duruma göre, yetkili kapsamı genişlesin, daraltsın. Şunu bir anayasa hukukçusu olarak söyleyeyim, Amerika Başkanının düzenleme yetkisi 1980 anayasa değişikliği yapan yeni değişikliğe göre Cumhurbaşkanımıza verilen yetkinin en az üç katıdır. Düzenleme yetkisi en az üç katıdır. Bu Bir, İkincisi mevcut anayasaya göre hükümet kanun hükmünde kararnamelerle anayasa da belirtilen durumlar hariç bütün kanunları değiştirebilir, bütün kanunları yürürlükten kaldırabilir. Nitekim bunun çok sayılı örnekleri var. Kanuna aykırı ise kanun hükmünde kararnameler uygulamış. Şimdi ki sisteme göre ise yani anayasa değişikliğine göre ise Cumhurbaşkanı sadece yürütme ile ilgili düzenleme yapabilir, bu bir. İkincisi yaptığı düzenlemeler kanuna aykırı olamaz. Yaptığı düzenleme ile ilgili kanunu değiştiremez. Yaptığı düzenlemelerle sadece kanunla ilgili alan düzenlenemez. Ya kanunla ilgili düzenlenmemiş bir alan olacak ancak orayı düzeltebilir. Şimdi baktığımız zaman kanunla ilgili düzenlenmeyecek alan yok denecek kadar azdır. Şimdi kalkmışlar ne diyorlar, ülkeyi kararnamelerle yönetecek yok öyle bir şey "dedi.Mevcut sistemin değiştirilmesi gerektiğine vurgu yapan ve hayatından örneklemeler sunarak katılımcılara bilgi aktaran Gazeteci Yazar İlhami Işık ise, 'Bizler hepimiz düşüncelerimizi sandıklarda dile getireceğiz, tavrımızı göstereceğiz. Eğer hakikaten nerde yaşadığımızı ve kendi hikayemiz üzerinden 16 Nisana ya da referanduma, yönetim biçimine, ya da 14 yıldır yaşadığımız duruma bakacak olursak zannedersem vereceğimiz cevap çok daha berrak ve net olacağını düşünüyorum. Ben bu 100 yıllık yönetme biçimini şu veya bu şekilde değişime tabi tutulması, dönüşüme tabi tutulması taraftarı olduğum bunu hep yazdım, hep konuştum. 16 Nisan bu tuğla çekilmelidir ve yerine de benim sorgulayacağı bileceğim, hesap sorabileceğim bir siyasal yönetim biçimi geliyor, niçin itiraz edeyim buna, neden kaygı duyayım bundan ve o maddelere niçin takılayım. Doğruluğunu bir tarafa bırakayım. Elbette tartışacağız doğrusunu, daha doğrusunu ama ben kendi alanımda, kendi duruşumla sadece yarına yönelik bir kaygım ve bir endişem yok. Değişmesi gereken bir süreci yaşadığımız inancındayım " ifadelerini kullandı.Halk oylamasına sunulacak Cumhurbaşkanlığı ve Yeni Anayasa ile ilgili kamuoyu araştırmaları yapan Optimar Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir de yapılan son araştırma sonuçlarını katılımcılara aktardı. Daşdemir ayrıca demokrasiye yapılan müdahalelerin vatandaşlar tarafından bertaraf edilerek demokrasi dersi verildiğini de belirtti. Daşdemir, '28 Şubat'ta çok net olarak gördük. Daha sonraki süreçte mevcut iktidara yönelik birçok girişimler oldu. Gezi olayları, 17-25 Aralık ve 15 Temmuzda olan, bunların hepsi bir şekilde demokrasiye müdahale idi ve bu müdahalelerin hepsinde çelik gibi milletin iradesi ile karşılaştı. Bu milletin iradesi her seçimde oyları yükselterek daha da yüksek bir oy oranı ile tekrardan iktidara gelmesini sağlamış oldu. Bu çerçevede bizler çok araştırma yaptık. Yıllardır araştırma yapıyoruz. Araştırma sonuçları da gösteriyor ki insanlar değişim için beklemedeler "diye konuştu.