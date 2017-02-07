08.02.2017 00:03:09

Eyüp'te gecekondu yangını

Eyüp'te akşam saatlerinde çıkan gecekondu yangını mahallede büyük panik yaşattı. Evde mahsur kalan vatandaşlar olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

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Eyüp'te akşam saatlerinde çıkan gecekondu yangını mahallede büyük panik yaşattı. Evde mahsur kalan vatandaşlar olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Yangın akşam 22.00 sıralarında Sakarya Mahallesi Çavdar sokaktaki bir gecekonduda meydana geldi. Evde mahsur kalanlar ilk anda vatandaşlar tarafından kurtarılmak istense de başarılı olunamadı. Gecekondudan çıkan dumanları gören mahalleli olayı itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ilk olarak gecekondudaki vatandaşları kurtardı ardından soğutma çalışmalarına başladı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken mahalleli büyük panik yaşadı.Aynı mahallede yaşayan Sercan Akdağ: "Yangının neden çıktığı hakkında bir bilgimiz yok. İtfaiyeyi aradık onlar 10- 15 dakika sonra geldiler. Yapabileceğimiz bir şey yoktu. Burada bir aile yaşıyor, çığlık seslerine geldik. İçeride Eşref ağabey vardı onu kurtarmışlar, demirleri kırarak" şeklinde konuştu.