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EYOF'ta, 13 ilden toplam 269 sağlık personeli görev aldı
19.02.2017 12:04:57

EYOF'ta, 13 ilden toplam 269 sağlık personeli görev aldı

Erzurum'da geçtiğimiz 11-18 şubat tarihleri arasında düzenlenen 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde (EYOF) 13 ilden; 54 doktor, 135 sağlık personeli, 48 gönüllü, 20 gıda kontrol personeli ve 12 doping kontrol görevlisi olmak üzere toplam da 269 sağlık personeli görev aldı.

Erzurum'da geçtiğimiz 11-18 şubat tarihleri arasında düzenlenen 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde (EYOF) 13 ilden; 54 doktor, 135 sağlık personeli, 48 gönüllü, 20 gıda kontrol personeli ve 12 doping kontrol görevlisi olmak üzere toplam da 269 sağlık personeli görev aldı.

Erzurum 112 Acil Komuta Merkezi Başhekimi ve EYOF Sağlık ve Anti-doping Direktörü Dr. Gürsel Bedir'in öncülüğünde oyunlar başlamadan üç ay önce hazırlıklarını yapan sağlık ekipleri, gelen sporcu ve kafilelerin sağlığı için her türlü tedbiri aldı.

EYOF için Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü'nün organizesiyle 13 ilden her biri ambulans ekibiyle birlikte 3'er kişiden oluşan 54 doktor, 135 sağlık personeli, 48 gönüllü, 20 gıda kontrol personeli ve 12 doping kontrol görevlisi festival boyunca görev yaptı. Ayrıca yalnızca EYOF katılımcılarına hizmet eden ayrı bir 112 çağrı merkezi kuruldu. İngilizce ve Rusça başta olmak üzere yabancı dil bilen gönüllüler de görev yaptı.

"Buz salonlarında işimiz kolay ama pistlerde işimiz zordu"

Özellikle Alp disiplini ve snowboard pistlerinde özel önlemler aldıklarını söyleyen EYOF Sağlık ve Anti-doping Direktörü Dr. Gürsel Bedir, düşme ve yaralanmalar nedeniyle kayaklı sağlık ekipleri ve diğer acil sağlık ekiplerinin saniyelerle yarışarak yaralanan sporcuları kısa sürede EYOF kliniğine naklederek anında müdahale ettiklerini söyledi. Pistlerin başlangıç ve bitiş noktalarında kayaklı sağlık ekiplerinin hazır bekletildiğinin altını çizen Dr. Gürsel Bedir şunları söyledi.

"Kayak pistlerinden kızaklı sedyeyle vaka indirebilen Türkiye'nin ilk kayaklı UMKE ekibi ile EYOF süresince kayak pistlerinde yaralanan 14 sporcuyu Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi içerisinde oluşturduğumuz EYOF kliniğine naklettik. Bunların dışında 2 sporcuyu menisküs yırtığı, 8 sporcuyu ise el bileği ve kalça kemiği kırıkları, omuz, göğüs ve kafa travmaları nedeniyle tedavi altına aldık. Sağlık ekiplerimizin bu çalışmaları EYOF Tıbbi Delegasyonu tarafından da takdirle karşılanmış, yaralanmalara karşın anında müdahalelerde bulunan ekiplerimiz Uluslararası Delegasyon tarafından memnuniyetle karşılanmıştır."

"Vançelik sağlık ekiplerini tebrik etti"

Erzurum İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Serhat Vançelik, oyunların başlamasından aylar önce ciddi hazırlıklar yaparak, en küçük bir yaralanmaya karşı anında müdahale edebilen bir ekibin çok başarılı bir şekilde görev yaptığını söyledi. Soğuk havaya aldırmadan, gece gündüz görevlerini başarılı bir şekilde yürüten sağlık çalışanlarına teşekkür eden Vançelik, " Verilen her türlü görevi başarıyla yerine getiren ve ülkemizin sağlık alanındaki başarılarını bu önemli organizasyonla taçlandıran tüm mesai arkadaşlarımı kutluyorum" dedi.
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