20.02.2017 11:08:09

EYOF Sokağı'nda bir Türk geleneği: Orta oyunu

Atatürk Üniversitesi, EYOF Sokağı'nda düzenlediği etkinliklerle misafirlerine unutulmaz anlar yaşatmaya devam ediyor.

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Atatürk Üniversitesi, EYOF Sokağı'nda düzenlediği etkinliklerle misafirlerine unutulmaz anlar yaşatmaya devam ediyor.Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali (EYOF) kapsamında Atatürk Üniversitesi tarafından tanzim edilen Kültür ve Sanat Sokağı, ziyaretçilerine eğlenceli anlar yaşatıyor. Kar ve Buz heykellerinin yanı sıra konser ve çeşitli etkinliklerin yapıldığı sokakta misafirlerine bu sefer, kadim bir Türk geleneği olan Orta Oyunu sergilendi. Erzurum'da eğitim gören birçok öğrencinin de izlediği oyunlar büyük beğeni topladı. Gönüllerince eğlenen çocuklar, gülmekten kendilerini alamadı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 derecede olmasına rağmen yaklaşık 20 dakika Orta Oyunundan örnekler sunan Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü öğrencileri, izleyicilerin alkışları ile ısındı.Sahne Sanatları Bölümü öğrencilerinin hem güldüren hem de düşündüren Orta Oyunu ile güzel bir performans sergilediğini belirten Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) Sahne Sanatları Bölümü Başkanı Prof. Dr. Pınar Aras: "Bu tarihi dokuya uygunluğu açısından Orta Oyunu uygun gördük. Türk tiyatrosunun bir oyunu olarak Orta Oyundan bir örnek sunduk. Oyunumuz yaklaşık 20 dakika sürüyor. Bölüm olarak bu tür oyunlarımızı daha önceki festivallerde de düzenlemiştik. Erzurum halkını hem kar sokağını gezmeye hem de oyunlarımızı izlemeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.