23.02.2017 13:27:35

EYOF'da görev alan UMKE ekibi Sağlık Müdürü Kılıç'ı ziyaret etti

EYOF'ta görev alan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) Timi personeli, İl Sağlık Müdürü Dr. İsmail Kılıç'ı makamında ziyaret etti.

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EYOF'ta görev alan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) Timi personeli, İl Sağlık Müdürü Dr. İsmail Kılıç'ı makamında ziyaret etti.İl Sağlık Müdürü Dr. İsmail Kılıç; İl Sağlık Müdür Yardımcısı Dr. Erdal Yücel ve Erzurum'da gerçekleşen Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı 13. Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde (EYOF 2017) görev alan Kayseri UMKE Timi personelinden UMKE Sorumlusu Nazif Gümüşsoy, Prm. Bilal İncedağ, Prm. İslam Köseoğlu, Prm. Mustafa Yüksel ve Sağ. Mem. Yasin Kaygısız'ı makamında kabul etti. 11-18 Şubat 2017 tarihleri arasında Erzurum'da gerçekleştirilen EYOF 2017'de, Türkiye'nin ilk kayaklı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibinde yer alan Kayseri UMKE de 9 dalda oynanan oyunlarda her türlü yaralanma olaylarına anında müdahale ederek organizasyonun başarıyla gerçekleştirilmesine büyük katkı sağladı.ziyarette İl Sağlık Müdürü Dr. İsmail Kılıç, bu görevde emeği geçen ve Kayseri'yi dünya çapında en güzel şekilde temsil eden UMKE ekibine teşekkür ederek başarılarının devamını diledi.