14.02.2017 12:18:36

EYOF 2017'nin ilk madalyaları sahiplerini buldu

EYOF 2017 Erzurum'da ilk gün madalyaları beş farklı branşta sahiplerini buldu. Oyunlar Köyü'nde düzenlenen madalya töreninde 15 madalya sporculara teslim edildi.

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EYOF 2017 Erzurum'da ilk gün madalyaları beş farklı branşta sahiplerini buldu. Oyunlar Köyü'nde düzenlenen madalya töreninde 15 madalya sporculara teslim edildi.Alp disiplini kızlar büyük slalom, kayaklı koşu kızlar 5 km, erkekler 7,5 km, snowboard paralel büyük slalom kızlar ve erkekler yarışlarında madalyalar genç sporculara verildi.Kızlar snowboard paralel büyük slalom yarışlarında gösterdiği üstün performansla Türkiye'ye ilk madalyasını kazandıran Aydan Karakulak, madalya töreninde yaptığı açıklamada, "Elde ettiğim başarıdan çok onur duyuyorum. Heyecanlıydım ama bunu kontrol altına aldım. Start alırken bayrağımı ve Türkiye'yi düşündüm. Gönül isterdi ki birinci olalım ama sondan başlayıp yükselmek daha güzel. Basamakları adım adım çıkıyorum. Hocalarım bana çok güvendi ve ben de bu güveni boşa çıkarmamak için elimden geleni yaptım. Türk bayrağını taşıyoruz ve onu göklere çıkarmak bizim vazifemiz ve bunu çalışarak, çabalayarak başardık" şeklinde konuştu.Snowboardun altını Rusya'daKızlar snowboard paralel büyük slalom yarışlarında altın madalyayı Rusya Federasyonun'dan Elena Boltaeva, gümüş madalyayı yine Rusya'dan Anastasia Kurochkina, bronz madalyayı ise Türkiye'den Aydan Karakulak kazandı.Erkekler snowboard paralel büyük slalom yarışlarında altın madalyayı Rusya'dan Dmitry Loginov, gümüş madalyayı yine Rusya'dan Stepan Naumov, bronz madalyayı ise Slovenya'dan Ziga Ozebek kazandı.Alp Disiplini kızlar büyük slalom yarışlarında altın madalya Rusya'dan Rinata Abdulkaiumova giderken, gümüş madalyayı Fransız Doriane Escane, bronz madalyayı ise Çeyka'dan Nikola Bubakova kazandı.Abdulkaiumova Türkiye'de olduğu için mutlu olduğunu ifade ederek şu açıklamalarda bulundu:"Yarışın yapıldığı tepe çok güzeldi, kar çok iyiydi ve her şey yarışmaya uygundu. Aldığım sonuçtan dolayı çok mutluyum. Herkese başarılar dilerim. Benim gibi. Rusya'da çok zorlu bir hazırlık süresi geçirdik ve Türkiye'den önce bir haftalık yurt dışı kampımız vardı ve hiç ara vermedik. Buraya gelmeden önce bir yıl boyunca hazırlandım ve bu sonucu bekliyordum."Kayaklı koşu 5 km kızlarda altın madalya Slovenya'dan Anja Mandelic'e giderken, gümüş madalyanın sahibi Rusya Federasyonu'ndan Elena Kucheva, bronz madalyanın sahibi ise yine Rusya Federasyonu'ndan Aleksandra Trofimova oldu.Anja Mandelic ise kazandığı başarıdan dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek şu şekilde konuştu:"EYOF için özel bir çalışma yapmadım. Sadece bu yarıştan önce birçok yarışa katıldım. Fakat bu kadar üst seviyede bir yarışmada ilk kez altın madalya kazandım. Burada çok iyi vakit geçiriyorum; çünkü başka ülkelerden sporcular tanıyorsun. Sporcular için vereceğim tek mesaj "İyi eğlenceler"Kayaklı koşu 7,5 km erkeklerde ise altın madalyanın sahibi Finlandiyalı sporcu Miska Poikkimak olurken, gümüş madalyayı Rusya'dan Andrei Nekrasov, bronz madalyayı ise Finlandiyalı Petteri Koivisto kazandı.