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EYOF 2017 görkemli açılış töreniyle başladı
12.02.2017 23:21:47

EYOF 2017 görkemli açılış töreniyle başladı

Türkiye'nin ilk kez ev sahipliğinde Erzurum'da düzenlenen EYOF 2017'nin açılış töreni yapıldı.

Avrupa Olimpiyat Komitesince (EOC) Erzurum'da düzenlenen ve Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali (EYOF 2017) görkemli açılış töreniyle start aldı.

Türkiye'nin önemli kış sporları merkezlerinden Erzurum'da 34 ülkeden 675 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen açılış töreni 25 bin kişilik Kazım Karabekir Stadı'nda düzenlendi.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 14 dereceye kadar düştüğü kentte, katılımcıların üşümemesi için açılış törenin düzenlendiği stadın üzerine ısıtıcılar yerleştirildi.

Vatandaşların soğuk havaya rağmen yoğun ilgi gösterdiği organizasyonun açılış töreni, TRT Radyo Erzurum Çocuk Korosu öncülüğünde stattakilerin İstiklal Marşı'nı okumasıyla başladı.

Katılımcı ülke sporcularının kendi ülke bayraklarıyla geçişiyle süren törende, en son Türk Milli Takımı'nın kafilesi ellerindeki Türk bayrakları ile stattaki yerini aldı.

Sporcuların stattaki yerini alması sonrası bir konuşma yapan Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, festivalin kente, ülkeye hayırlı olmasını diledi.

"Dünyayı kirletmeye çalışan kötü niyetli kişiler varsa da dünyayı iyileştirmek, güzelleştirmek adına mücadele edenlerin sayısı da çok daha fazladır." diyen Kılıç, şöyle konuştu:

"Bir yandan insanlığın gözlerini karanlık bir tabloya yönlendirmeye çalışırken diğer yandan sanat, spor ve edebiyatla insanoğlunun ortak kültürel mirasına can vermeye çalışanlar var. Coşkuyla gerçekleştirdiğimiz bu organizasyondaki gençlere baktıkça içimiz umutla dolmaktadır. Dünyanın farklı ülkelerinden gelerek burada hep beraber omuz omuza duran gençler, bir gökkuşağı gibi gönlümüzü ümitlendirmektedir. Toplumun farklı kesimlerinden gençleri ortak bir paydada birleştiren, onlara aynı amaç uğruna mücadele etmeyi öğreten şey işte bu gibi sportif faaliyetlerdir. Ortak ümitler, sevinçler, heyecanlar arttıkça insanlar birbirlerini daha iyi anlayacak ve insanlara pençesini geçirmeye çalışan terör odakları zayıflayacaktır."

"EYOF dostluğa, kardeşliğe yapılan çağrıdır"

Kılıç, festivaldeki başarının gerçek ölçütünün madalyalar veya kupalar olmadığını belirterek, başarının birbirleriyle iletişim kurabilen gençlerin sayısı olduğunu dile getirdi.

Organizasyon bittiğinde bütün misafirlerin ülkelerine galip olarak döneceğini kaydeden Kılıç, şu ifadeleri kullandı:

"Çünkü buradan ayrılırken herkes yanında bu topraklara ait güzel hatıralar ve hakiki tebessümler götürecektir. Bu organizasyonu takip ederken gözleriniz tabelalardaki skorlardan ziyade yüzlerdeki umut ve tebessümde olacaktır. EYOF Erzurum'dan dostluğa, kardeşliğe yapılan çağrıdır. EYOF sporun getirdiği iyilik, hoş görü ve samimiyetin ülkeler arasında kurduğu köprünün adıdır. EYOF gerçekleşme aşamasında en büyük emeğin ve desteğin sahiplerine sporun ve sporcunun her zaman yanında olan ufuk açan Türkiye'nin vizyonunun geliştiren uluslararası camiada sesimizi ve sözümü yükselten Başbakan ve Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Açılış seremonisi geceye renk kattı

Daha sonra milli sporcu Ayşe Durlu'dan olimpiyat meşalesini devralan milli sporcu Serdar Deniz, olimpiyat ateşini vatandaşların coşkulu ıslıklarıyla yaktı.

Organizasyonunun açılış seremonisini renklendirecek sahne şovları geceye renk ve heyecan kattı.

Kültürel şovların ve 190 dansçının muhteşem koreografiler ile semazenlerin gösteri yaptığı açılışta, ata sporu cirit sporcuları da ellerindeki Türk bayraklarıyla at sırtında stadın içinde tur attı.

Kültürel şov ve 190 dansçının muhteşem koreografisinin ardından semazenler gösteri yaptı, ciritçiler de ellerindeki Türk bayraklarıyla at sırtında stadın içinde tur attı.


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